Amigos do Camiño plantea mejoras en seguridad viaria

La seguridad viaria en la ruta jacobea motivó este miércoles una reunión entre el presidente de la Asociación de Amigos do Camiño de Santiago na Comarca de Sarria, Jorge López, y el delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias, en la que ambos coincidieron en la necesidad de actuar sobre un cruce de peregrinos a su paso por el municipio sarriano.

Esta intersección se encuentra en Pena de Leimán, en la parroquia de Belante, y es conocido popularmente como O Xestelo. Se localiza en el kilómetro 56,170 de la carretera de Portomarín (la LU-633), por donde en temporada alta "poden pasar ata mil persoas por día entre as oito e as once da mañá", aseguró López. Según le transmitió Arias, la mejora de este punto es también "prioritaria" para la Xunta, que prevé actuar en él con cargo a una partida para señalización de 500.000 euros.

El presidente de la asociación pidió también que se tomasen medidas en el casco urbano de Sarria, tanto en el cruce de Benigno Quiroga hacia la escalinata como en el paso a José Sánchez desde Calvo Sotelo. Con respecto a esta última propuesta, el delegado territorial le indicó que ese tramo de la vía es responsabilidad del Concello.

Jorge López expresó su agradecimiento por este encuentro, celebrado a petición suya, y al que también asistieron responsables de la Axencia Galega de Infraestruturas y de Turismo de Galicia.

Por su parte, Arias dijo que la Xunta desarrolló en los últimos años actuaciones de seguridad en el Camino Francés como repintar la señalización horizontal en la LU-633, mejorar los indicadores en los cruces de la ruta o ampliar tramos estrechos. Añadió que se tomarán otras medidas para favorecer el tránsito de los peregrinos, "usuarios vulnerables das vías".