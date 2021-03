Amigos do Camiño edita un plano para promocionar la artesanía y las antigüedades

La Asociación de Amigos do Camiño de Santiago na Comarca de Sarria editó un plano para promocionar la artesanía y las antigüedades de la villa sarriana, iniciativa que fue presentada este viernes en el barrio de San Lázaro.

El colectivo que preside Jorge López saca estos planos porque este verano, por segundo año consecutivo, no podrá organizar la exposición de artistas y artesanos por la pandemia del coronavirus, explica. La muestra, recuerda, reunía en la antigua prisión unas 500 piezas de entre 70 y 80 artistas de la comarca.

A través de este mapa los visitantes podrán conocer las exposiciones que tienen artesanos y la calle de las antigüedades de la localidad, que es "un museo de todos". También se promociona el Museo do Pan. "É unha maneira de que se poidan ver as cousas que se fan no pobo. É unha promoción cultural", cuenta el presidente de la asociación. Los peregrinos, dice, llegan sobre el mediodía a la villa y tienen "unhas horas mortas", por lo que se les ofrece conocer a los artesanos y el sector de las antigüedades.

Los mapas, realizados a partir de un callejero de la localidad, se pueden encontrar en el local del colectivo, ubicado en Vigo de Sarria, y en los locales de los artistas y anticuarios.

El local de la entidad se encuentra abierto todos los días de 12.00 a 14.00 horas para informar y asesorar a los peregrinos. Según señala, reciben numerosos correos y llamadas telefónicas para interesarse por las restricciones existentes en Galicia. "A xente ten ganas de vir ao Camiño", asegura. También informa a los peregrinos a través de su página web, en la que se incluyen establecimientos del Camino Francés entre Triacastela y Fisterra.