Amigos do Camiño atendeu máis de 5.400 peregrinos na vila en setembro e outubro

A Asociación de Amigos do Camiño de Santiago na Comarca de Sarria é testemuña da desestacionalización que está a experimentar a ruta xacobea. Pola súa oficina, situada na entrada á vila deste itinerario, pasaron máis de 5.400 peregrinos nos meses de setembro e outubro, unha cifra excepcional para este colectivo e que, asegura, mesmo supera as súas estatísticas do verán.

Segundo os rexistros que leva a asociación, no mes de setembro atendeu unhas 2.759 persoas e, en outubro, outras 2.650, na súa maioría de nacionalidade estranxeira e moitas delas procedentes de países como Estados Unidos, Australia, Brasil ou Corea.

O presidente da asociación, Jorge López, e a traballadora Celsa Carballo son os encargados de selar as súas credenciais e ofrecerlles toda a información que solicitan. As súas instalacións de Vigo de Sarria están abertas de 11.30 a 14.00 e de 17.30 a 19.00 horas e así continuarán ata despois de Noiteboa, cando pecharán a oficina para reabrir no mes de marzo.

Longo percorrido. "A maioría dos peregrinos que chegaron nos meses de setembro e outubro son estranxeiros de longo percorrido, que veñen dende Saint Jean Pied de Port", explican Jorge e Celsa, que tamén detectaron máis grupos de escolares ca outros anos.

Segundo indican, no 2022 xa percibiron un incremento de persoas nesta época, pero máis este ano e iso que a situación da súa oficina fai que por alí pasen os peregrinos que xa veñen andando de Triacastela pero raramente os que inician en Sarria a súa peregrinación e que se contan por miles.

"Agora en novembro temos unha media de 30 persoas por día, o que é moito para este tempo. Ademais, para a ponte de decembro estamos recibindo moitas chamadas de xente que quere vir facer o Camiño", afirman.

A todos os que chegan nesta época do ano, a Asociación de Amigos ofrécelles tomar un grolo de licor café ou de herbas, acompañado dun bombón ou galletas. É un detalle porque, segundo din, "o peregrino que vén en inverno ten moito valor xa que non sabe o que se vai atopar na súa ruta".

Este colectivo, co que colabora o Concello cedendo as instalacións de Vigo de Sarria e a Deputación financiando os gastos de persoal, ten unha rede de colaboradores no municipio, en Portomarín e Palas de Rei, cos que celebrou recentemente un xantar de confraternidade no campo da feira de Sarria.

Ademais, mantén lazos de irmandade co Círculo Chileno de Amigos del Camino e coa ruta de Shikoku Henro en Japón, o que lles fai especial ilusión aos peregrinos procedentes destes lugares.