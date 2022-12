Alumnos do IES Xograr Afonso Gómez analizan a calidade do aire en Sarria

Un grupo de 33 alumnos e alumnas de primeiro e terceiro de Eso do IES Xograr Afonso Gómez de Sarria, dirixidos pola profesora de Bioloxía e Xeoloxía Iria Gómez Álvarez, ten en marcha durante todo o curso escolar un ambicioso proxecto que permitirá analizar a calidade do aire na vila de Sarria e noutros concellos da contorna.

Esta iniciativa encádrase nunha materia de nova implantación, denominada Proxecto Competencial, que supón unha alternativa a Relixión. Iria Gómez asumiu o reto de impartila por primera vez e ideou para iso un proxecto monográfico sobre a contaminación atmosférica, que combina aprendizaxe e servizo á comunidade.

O alumnado comezou documentándose sobre aspectos como os tipos de contaminantes ou os seus efectos na saúde. O seguinte paso consistiu en preparar un plano de Sarria e da comarca, para situar estratexicamente trinta tubos cos que poder medir e comparar os niveis de contaminación.

Catro deles colocáronse estes días en Triacastela, O Incio e Láncara mentres que o resto se repartiu por Sarria, procurando combinar zonas verdes (O Chanto e As Insuas), con espazos peatonais (Malecón e Rúa Maior), centros de ensino (o propio instituto, o colexio Frei Luis e a EEI Xela Arias) ou zonas con máis tránsito de vehículos, como poden ser os cruces de Catro Camiños ou da Avenida.

Segundo explica a profesora, estes tubos levan un filtro que recolle o dióxido de nitróxeno, "moi asociado á contaminación por tráfico rodado", de aí o interese en situalos en puntos con maior ou menor volume de circulación para poder facer unha comparativa.

O proxecto conta coa colaboración do Concello, que se encarga de sufragar tanto a compra destes tubos como os soportes, para enganchalos a farolas ou sinais, e a posterior análise dos resultados que se fará nun laboratorio, sinala Iria Gómez. Segundo comenta, o material tivo que ser adquirido en Cataluña, onde están máis estendidos estes proxectos de ciencia cidadá, despois de pescudar en Galicia sen atopar ningunha empresa que o vendera.

Creo que tamén lles motivou moito saber que van facer algo polos seus veciños, que pode transcender máis alá das aulas e ter consecuencias na veciñanza"

Os tubos recollerán mostras da calidade do aire durante catro semanas ata a súa retirada, o día 16 de xaneiro. Levan asociada unha aplicación que os estudantes teñen instalada nos seus teléfonos móbiles e que identifica as coordenadas nas que se atopan ou a hora exacta de colocación e recollida.

Unha vez dispoñan dos resultados do laboratorio, os mozos e mozas analizarán os datos para determinar "se realmente hai zonas máis 'peliagudas' para a saúde por contaminación atmosférica en Sarria ou non", ademais de comparar os valores que amosan os espazos urbanos e os rurais.

"A resposta dos alumnos é boísima", constata a docente, quen asegura que se mostran moi "interesados e implicados" nun proxecto que lles permite "traballar un montón de competencias". "Creo que tamén lles motivou moito saber que van facer algo polos seus veciños, que pode transcender máis alá das aulas e ter consecuencias na veciñanza", conclúe.

Os resultados serán presentados ao Concello

A última fase do proxecto que desenvolve o IES Xograr Afonso Gómez consistirá na "campaña de sensibilización", que inclúe a presentación dos resultados no Concello, tanto ao alcalde como ao edil de medio ambiente, e a proposta de medidas que se podan adoptar dende esta administración pública para, se é o caso, mellorar a situación. Segundo apunta a mestra, dende o Concello tamén lles comentaron a posibilidade de dar a coñecer este estudo sobre a calidade do aire na vila nun acto público para a cidadanía.



MÉTODO CIENTÍFICO

Iria Gómez explicou que todo este proceso se está a desenvolver de xeito "moi minucioso" e seguindo un "estrito protocolo", no que "todo queda rexistrado", o que supón un estímulo máis para involucrar o alumnado.



MICROPLÁSTICOS

Hai uns meses, este instituto sarriao tamén fixo unha recollida de mostras no río Sarria para estudar a contaminación por microplásticos e non descarta nos vindeiros cursos afondar máis na análise da calidade da auga.