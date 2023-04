Alumnos del colegio Ramón Piñeiro reciben una charla sobre prevención de incendios

Formadores de la Guardia Civil se trasladaron este miércoles hasta el colegio Ramón Piñeiro de A Pobra de San Xiao (Láncara) par impartir una charla divulgativa y de formación sobre la prevención de incendios forestales a estudiantes de tercero y cuarto de Eso.

La subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, acudió al acto junto al regidor, Darío Piñeiro, y el teniente de alcalde, Pablo Rivera, y destacó la buena marcha del Plan Director de Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Escolares de la provincia, una iniciativa que en el primer trimestre de este año contó con la participación de 9.325 alumnos, que asistieron a las 238 actividades realizadas por Guardia Civil y Policía Nacional en un total de 81 colegios.

Estas cifras muestran un incremento de participación de los estudiantes del 27% con respecto al primer trimestre del pasado año. "Os datos confirman a consolidación do programa, moi valorado pola comunidade educativa, que cada ano mellora as cifras de participación, e que busca o benestar do alumnado e un bo clima nas aulas escolares", apuntó la subdelegada.

Isabel Rodríguez señaló que el uso correcto y seguro de las nuevas tecnologías y el acoso escolar acaparan el mayor número de charlas informativas demandadas por la comunidad escolar, con 137 actividades impartidas en los tres primeros meses del año, lo que supone el 59% del total.

Las fuerzas de seguridad también informan a los escolares sobre adicción a los videojuegos, consumo de drogas y alcohol, violencia de género, prevención de incendios forestales, seguridad vial, delitos de odio y orientación laboral. Los agentes realizaron, además, seis exhibiciones con las unidades científicas y caninas, entre otros servicios.