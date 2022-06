A alma máter da carballeira do Páramo

Alá polos anos 70 chegou ao Páramo un chairego, Jesús Méndez, para ser secretario do Concello e quedou "impresionado" pola "dimensión y belleza" da súa carballeira. Unha das súas metas foi crear o campo da feira, un logro polo que foi homenaxeado este venres na apertura das Feiras e Festas de Primavera coa instalación dun monolito.

"A Jesús Méndez López, vindo de lonxe, namorouse da nosa carballeira, salvou este campo da feria transmitíndonos o seu querer. Os veciños do Páramo por sempre agradecidos". Este é o gravado que pode lerse na escultura que destapou o homenaxeado, quen emocionado recordou o traballo feito para que hoxe en día se poda desfrutar deste espazo. Rememorou como propuxo unir a carballeira e como xa en 1976 fundou a Asociación de Amigos do Campo da Feira, colectivo que continúa organizando as festas coa colaboración co Concello. "El logro de lo que hoy disponemos fue fruto de un largo recorrido, un valle de lágrimas. Sin el complemento de todos los que colaboraron conmigo no se habría logrado esto", afirmou durante a súa intervención, na que se definiu como "paramés".

O alcalde, José Luis López, destacou que co monolito queren que "na historia do Páramo quede recoñecido para sempre o seu labor en beneficio deste pobo".

O escritor e xornalista Xulio Xiz tamén tivo na lectura do pregón unhas palabras para Méndez, quen fixo "do Páramo a súa casa, os pendellos punto de referencia para a súa actividade profesional e persoal, e das feiras, especialmente a de Primavera, a súa vocación". Na súa intervención Xiz recordou os seus anteriores pregóns (en 1984 e 2009) e fixo un percorrido polo campo da feira, cos seus pendellos ou a imaxe de Arcadio López Casanova, poeta para o que tivo unha lembranza e recitou algúns dos seus versos.

Gando participante no concurso. PORTO

A xornada inaugural contou con numerosas autoridades, desde o conselleiro de Medio Rural, José González; a subdelegada do Goberno, Isabel Rodríguez; o delegado da Xunta, Javier Arias; o deputado provincial Pablo Rivera, e alcaldes de varios concellos.

Estes percorreron a carballeira, onde puideron ver maquinaria agrícola, postos de artesanía ou as máis dun cento de reses que participaron no concurso de gando. Neste foron premiados 23 animais de sete explotacións. Manuel López Quiroga logrou o primeiro posto en vacas, xovencas e xovencos de rubia galega. Pola súa banda, José Antonio Ferreiro Palacios gañou en touros de rubia galega, mentres que Javier López Armesto o fixo en vaca asturiana. En outras razas o primeiro premio foi para Sergio Sobrado López.

Participantes na celebración dos maiores. PORTO

A primeira xornada das feiras incluíu as actuacións de O Folión e Estrellamar, e a festa dos maiores. Nesta participaron unhas 350 persoas e fixeron entrega de obsequios a oito parellas que celebraron entre 2020 e este ano as vodas de ouro. Tamén agasallaron a Jesús Rodríguez Cortezón, quen foi enfermeiro no centro de saúde entre 1995 e 2020, e aos dous asistentes de maior idade, Jesús López (91 anos) e Pilar Pallares (92).

As feiras seguiron este sábado con mostras de cetraría (ás 12.00 horas) e canina (ás 16.00). O programa contempla a actuación do conxunto vocal Lugh (13.00) e, pola noite, a festa da xuventude coa orquestra Royal e un toro mecánico.