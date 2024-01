Alfonso Torrente: "Lograr os 100 puntos Parker é un recoñecemento ao noso traballo"

Para o enólogo sarriao Alfonso Torrente os viños deben ter "personalidade, carácter e alma". Con esta filosofía traballa dende hai anos xunto aos seus compañeiros de estudos Roberto Santana, Laura Ramos e José Ángel Martínez. Os catro forman Envínate, un proxecto presente na Ribeira Sacra, Tenerife e Albacete que xa recibiu varios recoñecementos e que agora acada os 100 puntos Parker co tinto Táganan Margalagua, da colleita do ano 2021, elaborado nunha parcela de Tenerife.

Que representa para vostede e o seu equipo o fito de entrar no club dos 100 puntos Parker?

É un recoñecemento ao traballo que estamos facendo. É verdade que temos viños con 99 puntos, temos viños de Galicia tamén con 98... Ao final as puntuacións son as puntuacións, pero que che recoñezan o traballo así sempre é unha satisfacción.

Un sarriao elaborando viños en Tenerife. Como se explica isto?

Envínate somos catro amigos que coincidimos estudando enoloxía en Alicante. Compramos a primeira viña no 2008 na Ribeira Sacra e decidimos facer viños en diferentes sitios de España que nos transmitiran unha personalidade. Entre eles collemos a Ribeira Sacra, Tenerife e algunha zona de Albacete un pouco diferente.

Que filosofía teñen en Envínate?

A filosofía é moi clara. Sempre intentamos transmitir tres cousas principais no viño. A primeira é a nosa personalidade, que vén das diferentes terras e solos que traballamos. A segunda sería o carácter, que para nós é a anada, se tes unha anada quente, fría, con máis ou menos chuvia…. E a terceira é a alma do viño, que é a xente que traballa con nós as viñas e tamén a que nos cede ou vende, viñedos moi vellos que por desgraza cada vez a xente nova non quere traballar e que nos transmiten o labor que levan facendo xeracións e xeracións.

Son viñedos propios?

O 75% máis ou menos é viñedo propio ou alugado e no outro 25% traballamos con viticultores. O obxectivo dende que nos xuntamos é ter o 100% propio e imos pouco a pouco. Empezamos cunha viña moi pequeniña no 2008 na Abeleda, de media hectárea, e agora mesmo controlamos 47 hectáreas, das que temos unhas 20 e pico en propiedade, unha parte alugada e outra parte que traballamos con viticultores.

Que porcentaxe das súas vendas representa a exportación?

O 85% ou 90%. Exportamos a 45 países agora mesmo. É unha parte moi importante. Dende que empezamos apostou máis a xente de fóra que de dentro.

Que produción media teñen?

A nosa filosofía é facer viños que representen sempre a zona onde traballamos. Por exemplo, na Ribeira Sacra facemos un viño de aldea ou de pobo e logo temos viñedos de parcela. Este dos 100 puntos é un viñedo dunha parcela determinada no pobo de Taganana en Tenerife. Este en concreto foron unhas 1.500 botellas.

Non é a primeira vez que resultan recoñecidos os caldos que elaboran. Tamén a súa marca Lousas, da Ribeira Sacra, colleitou boas puntuacións en anos anteriores...

De Lousas temos cinco: un viño de diferentes aldeas, Rosende, Doade e parcelas de Seoane e Camiño Novo. Camiño Novo tivo 99 puntos, Seoane 98...

E, a maiores, no 2013 gañou o premio Vila Viniteca de cata por parellas e no 2015 foi campión do mundo co seu equipo. Parece que ten bo padal.

Bueno, a nós parécenos importante probar viños doutro mundo, viaxar, coñecer xente e abrir as miras para poder elaborar o que queremos e traballar as viñas da forma que queremos. Para nós é importante preguntar e coñecer outras filosofías, outras culturas, para poder incorporar cousas e aprender. Gústanos.

Sendo de Sarria, como naceu ese interese polo mundo do viño?

Unha cousa que é moi importante para nós é que dos catro que conformamos o equipo ningún tiña raíces de viticultura. Si que é verdade que meu avó tivo unha viña no seu día, pero non se dedicaba a iso. Simplemente temos amor polo viño e dende pequenos somos xente inquieta e que nos gustou o viño. Para nós é moi importante non ter raíces ningún neste mundo porque aprendemos xuntos e ao final temos a mesma filosofía, falamos o mesmo idioma e é importante para entendernos.

Din vostedes que son máis de viña que de bodega.

Si, cando falamos da filosofía nós entendemos que o viño faise na viña. Por iso falamos da personalidade, do carácter, da alma. Entendemos que o viño faise na viña. O resto non é importante.

Teñen algún novo proxecto agora mesmo en mente?

Non, o importante para nós, o que queremos, é ter todo en propiedade e pouco a pouco ir crecendo.