Álex Clavero: "El show es un punto de evasión mental de todo lo que ha pasado"

EL CICLO ‘Sarria Sorrí’, organizado por la productora Etiqueta Negra con el patrocinio del Concello, sigue en marcha este jueves a las 21.30 horas en O Meigallo con la actuación de Álex Clavero y Quique Matilla. Para asistir habrá que acudir previamente a uno de los locales colaboradores (Adarve, Casino, El Parisien, O Meigallo, Travesía dos Soños o Tucán) para obtener la tarjeta ‘Sarria Sorrí’ y realizar dos consumiciones (hasta el jueves incluido) para obtener sendos sellos. Este procedimiento dará derecho a una invitación que se entregará por orden de llegada hasta completar el aforo para poder disfrutar, de manera gratuita, de uno de los artistas más reconocidos nacionalmente, que vuelve a Sarria dos años después.

¿Qué le parece volver a Sarria?

Muy bien. Los gallegos son buen público para los monólogos. ¿Será por la retranca? No sé si tengo parte de eso o si coincide esa retranca con mi estilo de humor. Pero lo que sí que sé es que conmigo casa bien, tanto la retranca como las trancas que me cogí ahí... (risas).

¿Que verán los asistentes?

Van a poder ver a un tío con la piel muy blanca... (risas) Lo principal que verán es que va a haber medidas de seguridad holgadamente, con lo que podrán ir tranquilos.Está todo preparado para que no haya ningún tipo de problema y creo que hay que aprovecharlo porque el problema lo tendremos cuando tengamos que encerrarnos en invierno.

Y aprovechar la ola de calor...

Esperemos siga el jueves...(risas) Recuerdo que el año pasado cuando fui a Galicia estuvo toda la semana lloviendo.

¿Habrá improvisación?

La improvisación es como el perejil que le echa Arguiñano a las comidas. Perejil siempre hay y queda muy bien, pero en su justa medida. Digamos que no es un ingrediente que va en la receta. Está todo preparado entre Quique y yo. Aunque improvisación habrá seguro y espero que guste.

¿Qué le diría a la gente para que acuda a O Meigallo?

Que se lo va a pasar muy bien. Llevo haciendo espectáculos desde el desconfinamiento y la respuesta está siendo buenísima. En el show, a pesar de que se habla de lo que ha pasado, la gente deja de pensar en ello. Y eso es lo que me está molando, conseguir un punto de evasión mental durante más de una hora. Después, a veces me preguntan "¿la gente se ríe igual o más que antes?". Lo que les contesto es que se ríen, que es lo importante.

¿Cuál ha sido la receta para labrarse una carrera con humor blanco?

Intentando ser como soy. Con el tiempo me di cuenta de que cuanta más verdad haya en el escenario, mejor. Con esto me refiero a contar las cosas como si las hubieses vivido de verdad, aunque sean mentira. Y escapar de las tendencias como "ahora se llevan los chistes de drogas o de macarras". Hay que comportarse y contar las cosas como las ve uno. A día de hoy puedo decir que me siento cómodo en el escenario y parece que a la gente le gusta. Pero no pienso en si hago humor blanco o no. Bastante me cuesta sacar un chiste adelante que, cuando es bueno, digo "madre mía, que tonto soy" (risas).

¿Qué le supuso el confinamiento?

Anular todos los espectáculos. Tuve la suerte de continuar en la radio, ayundando a entretener a la gente para seguir adelante.

Además de disponer de más tiempo para disfrutar con la familia...

Eso fue buenísimo. Viajo muchísimo y así pude estar más con mi mujer y mi hija. Entre los directos de Instagram, el trabajo en la radio... fue complicado compaginar todo, pero lo compaginaba y me encontraba muy a gusto. Ahora bien, en septiembre dejo a mi hija en la puerta de la guardería aunque esté cerrada (risas).

Las redes sociales abrieron una ventana para las actuaciones de los cómicos...

Imagínate vivir lo que vivimos sin internet, pero para todo. En la cuarentena hice espectáculos en directo, hicimos apariciones en Instagram Vaquero y yo, una empresa me contrató para hacer monólogos en streaming... Son terrenos que para mí son totalmente desconocidos pero que si en el futuro tenemos que tirar de ellos se hará. En realidad se puede pensar que se pierde el contacto con el público... pero igual o es eso o nada. Es una herramienta para tirar para adelante. Aunque hacer monólogos en calzoncillos también tiene su punto.

Y de cara al futuro...

Hay un poco de lío porque todo lo suspendido se intenta retomar. El primer paso fue pasar todo el trabajo de febrero, marzo y abril a octubre, noviembre y diciembre. Pero ahora no tengo tan claro que se pueda hacer. Iremos encajándolo donde se pueda y lo importante es que la gente no pierda las ganas de acudir.