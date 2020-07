O Alemán vuelve a juicio por una estafa en la venta de un turismo

El empresario sarriano Javier Álvarez López, conocido popularmente como O Alemán, tendrá que volver a rendir cuentas ante la Justicia. Este jueves tenía que sentarse en el banquillo de los acusados del juzgado de lo Penal número 1 de Lugo por una nueva acusación de estafa, pero no lo hizo debido a que no le notificaron la citación de comparecencia porque no pudieron localizarlo.

El caso se remonta a hace casi seis años, a octubre de 2014, cuando O Alemán le vendió a un cliente por 19.000 euros un vehículo de segunda mano fabricado en el país germano.

Según la acusación, el turismo tenía "manipulado" el cuentakilómetros por lo que "engañó" al comprador. Marcaba 78.796, cuando en realidad tenía 139.778 como comprobó en una revisión posterior.

Con esos kilómetros encima el turismo estaba valorado pericialmente en 14.960 euros, en vez de los 19.000 que pagó anticipadamente.

Además de los dos años de prisión, el ministerio público pide que el empresario sarriano indemnice al comprador con esos 4.040 euros de diferencia.

O Alemán tiene al menos pendiente otra causa en la Audiencia Nacional por una presunta estafa en la venta de vehículos de segunda mano, importados de Alemania, a un centenar de víctimas, en la que están implicadas ocho personas.

En este caso los vehículos tenían también alterado el cuentakilómetros, o presentaban graves averías o ni siquiera los entregaban, pese a que lo habían cobrado por anticipado.

O Alemán tiene un amplio currículo delictivo por este tipo de prácticas, cuyo inicio se remonta ya a hace más tres décadas, lo que le ha llevado a pasar intermitentes temporadas en prisión. En los años 90 incluso protagonizó una sonora fuga que acabó con su detención en Alemania a cargo de la Interpol.

En abril del año pasado este empresario sarriano fue juzgado en Lugo porque vendió un Mercedes que tenía a cuestas 200.000 kilómetros más de los que marcaba.