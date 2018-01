O Alemán suma 19.800 euros en dos meses en la cuenta del economato de prisión

El sarriano Javier Álvarez López, conocido como ‘O Alemán’ y actualmente en prisión provisional por un caso de estafa en la venta de vehículos de segunda mano en el concesionario que dirigía en Sarria, no deja de dar sorpresas ni siquiera tras las rejas. En esta ocasión, los primeros sorprendidos fueron los funcionarios de la prisión de Bonxe, que vieron cómo en los dos meses que llevaba dentro el saldo de la cuenta que tiene para pequeñas compras en el economato de la prisión se disparaba hasta los 19.800 euros.



Los funcionarios, lógicamente, advirtieron al juzgado que instruye el asunto y la jueza Cristina Bustabad acaba de ordenar la intervención del dinero, tras comprobar además que provenía de transferencias realizadas por una empresa propiedad de O Alemán que también estaba intervenida.



Y es que se trata de una cantidad de dinero extraordinariamente alta para la cuenta de peculio de un preso, y más teniendo en cuenta que dentro de la prisión está prohibido el dinero y solo pueden gastar una cantidad tasada en el economato. Así, en la cuenta pueden ingresar la cantidad que consideren, pero la prisión transfiere de la misma un máximo de 80 euros semanales a la tarjeta monedero del preso, que con ese dinero puede comprar cosas como tabaco, café, refrescos, productos de limpieza o latas de conserva.



El preso puede usar además el dinero de esa cuenta para pagar los productos que el conocido como demandero compra fuera, siempre que estén autorizados por la propia prisión.

El tope máximo para gastar dentro de la prisión es de 80 euros semanales, pese a lo que Javier Álvarez acumuló 19.800

Sin embargo, Javier Álvarez, que cuenta con numerosos antecedentes relacionados con estafas en la venta de coches y con la prostitución, no parecía dispuesto a pasar privaciones. El 13 de noviembre, 12 días después de ingresar en Bonxe, recibió en su cuenta de peculio un ingreso de 5.300 euros. Un mes después, los completó con una transferencia de 14.500.



EMPRESAS SUSPENDIDAS. Ambas transferencias, señala la jueza, procedían además de las cuentas de una de sus empresas, Junge Sterne M-B, investigada dentro de este caso y sobre la que la propia jueza había ordenado la suspensión de la actividad, por lo que no podía hacer movimientos de capital. Por este motivo, el juzgado ordena que se intervenga el dinero y deduce testimonio con estos hechos, para incoar diligencias por un posible delito de quebrantamiento de medida cautelar.



Hay que recordar que O Alemán fue detenido el 30 de octubre pasado, junto con otra media docena de personas, acusado de liderar una red que estafó a más de treinta clientes por toda España con coches con el cuentakilómetros manipulado que traía desde Alemania, y comercializaba a través del concesionario que regentaba en una de las entradas de Sarria, que lucía además un enorme logotipo de la casa Mercedes pese a que no era punto de venta oficial.



Las diligencias que se siguen contra él son por estafa, delito contra la propiedad industrial, pertenencia a grupo criminal e insolvencia punible. A estos cargos se une ahora el de quebrantamiento de medida cautelar.