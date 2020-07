A aldea modelo de Trascastro iniciará a súa produción durante este verán

A aldea modelo de Trascastro (O Incio) estará en produción durante este verán cunha explotación en extensivo de vacas cachenas formada inicialmente por 25 cabezas. Este proxecto, pioneiro en Galicia, desenvolverase nunha superficie de 14 hectáreas, que se atopaban repartidas en 178 parcelas dun cento de veciños.

Todos os propietarios deron o seu consentimento para facer posible esta aldea modelo, que permitirá loitar contra os incendios forestais ao manter limpos os terreos e, ao mesmo tempo, crear novos recursos no ámbito rural mediante a explotación duns terreos que estaban sen uso.

No caso do Incio, a aldea modelo posibilitará o asentamento dunha explotación ecolóxica de gando da raza autóctona cachena. José Armesto é o promotor desta actividade, á que previsiblemente se incorporará seu fillo. "Estamos moi ilusionados de que vaia para adiante. O primeiro obxectivo é protexer a aldea dos incendios, pero tamén crear riqueza no rural e fixar poboación", comenta.

Segundo explica, todo o trámite burocrático está rematado. O centenar de veciños propietarios das fincas firmaron a súa cesión, pola que percibirán unha renda. A Consellería do Medio Rural, coa colaboración do Concello do Incio, realizou o levantamento topográfico das parcelas e, o pasado mes de febreiro, a través da empresa Seaga, acometeu a súa limpeza, traballos que foron supervisados polo conselleiro, José González.

O proxecto desenvolverase en 14 hectáreas de terreos, dun cento de propietarios

Nestes intres só falta realizar o peche perimetral destas 14 hectáreas (protexendo valados e sen alterar os marcos) para que Armesto poida comezar a producir na aldea modelo cunhas reses que, segundo explica, xa ten "preparadas".

O alcalde do Incio, Héctor Corujo, sinala que o inicio destes traballos será "inminente". A vindeira semana, os técnicos desprazaranse ata Trascastro para facer o replanteo e executar o peche, que lle permitirá ao promotor iniciar a actividade este mesmo verán.

Se non fora pola pandemia do coronavirus, e a paralización que trouxo consigo, o proxecto estaría en marcha e pensando nunha ampliación que se prevé nun prazo non lonxano, mediante a recuperación de soutos que poidan ser utilizados tanto para produción de castaña como cría de gando.

Nesta ampliación inclúese a rehabilitación de tres alvarizas que foron descubertas en Trascastro durante os traballos de roza e que poderán se utilizadas para a apicultura como complemento á explotación de vacas cachenas.

O rexedor do Incio pón en valor a idea das aldeas modelo na medida en que permiten superar o minifundismo e crear "novos instrumentos no rural que nos permitan ser competitivos2, ademais de constituír unha barreira fronte aos incendios e axudar a recuperar unha zona de gran valor, afirma.

Neste punto coincide Armesto. "Ademais do interese paisaxístico, temos un valor patrimonial moi grande", ratifica. "Para protexer as aldeas hai que vivir delas", engade este veciño, quen desexa que a aldea modelo de Trascastro "sexa piloto para toda Galicia".

Dous muíños na contorna

Na contorna da aldea modelo de Trascastro existen dous muíños que supoñen un valor engadido. Un deles, coñecido como Muíño de Vila, chegou a producir electricidade no seu día para esta zona, mentres que o outro, chamado de Sancho, moía para penso, segundo lembra José Armesto.

Unha ruta

O Concello do Incio recibiu en doazón outro antiguo muíño en Saa, ás beiras do río Cabe, que será obxecto dunha rehabilitación. O proxecto do grupo de goberno pasa por crear unha ruta que comunique esta zona cos dous muíños que aínda se conservan en Trascastro