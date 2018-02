La alcaldesa de Sarria pone condiciones a la Diputación para cambiar la perrera

SARRIA. La alcaldesa de Sarria, Pilar López, se entrevistó este jueves con el presidente de la Diputación y el delegado de medio ambiente, ante quienes defendió la creación de la futura perrera en O Mazadoiro pero se prestó a que este organismo busque otra ubicación, eso sí, con una serie de condiciones por parte del ente provincial.

«Este Concello somentes modificará o convenio se a Deputación se compromete a firmar outro no cal este organismo se faga cargo da construción e xestión da mesma, xa que outra ubicación sería máis custosa para o mantemento por parte do Concello e sería inviable», dijo en un comunicado.

«Outra condición é que os prazos sexan aproximados aos que están estipulados no convenio vixente, sendo a posta en marcha en setembro do 2018 debido á urxencia de desprazar os cadelos da súa ubicación actual», añadió.

La entrevista en la Diputación se produjo dos días después de que este ente citase a los vecinos de O Mazadoiro, a quienes ofreció hacer de mediador ante el Concello para estudiar un cambio de ubicación, dadas las protestas por su proximidad a la residencia de mayores (a 95 metros) y a viviendas.

Según expuso Pilar López, en su reunión con Darío Campos y Argelio Fernández defendió que la localización de la parcela elegida por el Concello para construir el refugio era «de sobra sabida» porque consta en el convenio firmado por ambos organismos el 20 de diciembre. Dijo que la ubicación en O Mazadoiro era conocida por los técnicos de medio ambiente de la Diputación e informada favorablemente por los de la Xunta, además de los del Concello.

La regidora justificó la elección del terreno que cuenta con la oposición vecinal en cuatro motivos: por ser de propiedad municipal, tener servicios de agua, saneamiento y luz; ser una zona «accesible» para los voluntarios que se harán cargo de la gestión, y por «estar completamente seguros e avalados polos técnicos de que non vai ser prexudicial para os veciños, en gran parte pola masa arbórea que o rodea e fai que os ladridos non cheguen a eses 95 metros».

En esta línea, insistió en que se trata «da solución máis ventaxosa para todos os veciños de Sarria, tanto economicamente como na axilidade para poder construír».

«Non cabe a menor dúbida da elección correcta da ubicación, non obstante o Concello non está enrocado e estará encantado de que a Deputación busque outra ubicación adecuada para dita actividade se considera que esta non é a máis adecuada», dijo, eso sí, con las condiciones antes citadas.

Ante este comunicado que López difundió en las redes sociales, el PP de Sarria mostró su «alegría de que a Deputación lle dea un toque de atención á alcaldesa e lle faga abrir un escenario de cambio de ubicación». «Apoiamos que sexa a Deputación a que asuma o sobrecusto do cambio de parcela e a xestión da canceira porque en todo este tempo o goberno non foi quen de dicirnos canto lle ía supoñer ao Concello», señaló el PP, que anunció que llevará al pleno una moción en este sentido.

Los vecinos piden el cierre urgente del «recinto ilegal»

Los vecinos del barrio de San Lázaro de Sarria reclaman el cierre de la perrera instalada por el Concello en la Rúa do Porvir desde hace casi dos años. «Queremos solucións urxentes e inmediatas co peche por ser un recinto ilegal, non autorizado e con dúas sancións», afirman los residentes, quienes dicen sentirse desprotegidos «pese a ser os principais prexudicados».



Sin medidas concretas



«Seguimos sen ver medidas concretas. Ninguén nos dá un mapa de ruta nin unha resposta

ás nosas demandas», añaden los afectados. «Somos a base do problema, temos a canceira a doce metros das casas e non aparecemos en ningún sitio», denuncian.



Convenio o traslado



Los vecinos de San Lázaro apoyan a los de O Mazadoiro y comparten su problemática pero, a la espera de resolverse la ubicación definitiva, reclaman que la perrera sea retirada del barrio, mediante un acuerdo con alguna protectora no saturada o el traslado provisional a otro punto sin casas cerca.