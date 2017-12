La alcaldesa de Sarria, Pilar López, dijo este lunes que en el pleno del viernes, en el cual toda la corporación se abstuvo en la propuesta de alcaldía de remitir a la Diputación la petición de exención del Ibi para la Fortaleza, se limitó a seguir el procedimiento legal y "darle trámite a la solicitud de un particular". "La competencia para estimar o desestimar la solicitud es del pleno y mi obligación es incluirlo en el orden del día, esté a favor o no esté a favor de la solicitud de exención", manifestó.



"En este asunto, como en todos desde que yo soy alcaldesa, se ha seguido el procedimiento legalmente establecido. Y si quiere el portavoz del PP hablamos de cómo se aprobaban las exenciones del Ibi cuando él era alcalde", dijo.



López acusó a la oposición de desconocer el reglamento. "Todavía está por llegar el primer pleno en el que el secretario, que es el asesor legal de la corporación, no les tenga que aclarar cuáles son las atribuciones de un alcalde y de un pleno. Y aún así no hacen ni caso", concluyó.