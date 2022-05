El alcalde de Valladolid dará el pregón este año de las patronales de San Xoán

El alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, será el pregonero de las próximas fiestas de San Xoán de Sarria, según anunció el Concello, organizador de las patronales. La elección del regidor pucelano se debe a su vínculo con el municipio, dado que sus raíces paternas se encuentran en el lugar de O Mazo, en la parroquia de Santalla de Arxemil.

El pregón tendrá lugar, como es costumbre, el día 23 de junio desde el balcón de la casa consistorial, seguido de la actuación de varias agrupaciones de música locales en la Praza da Constitución.

El alcalde, Claudio Garrido, explicó que el nombramiento de Óscar Puente viene motivado por su "sarrianidad", de la que hizo gala en su discurso de investidura como regidor de Valladolid en el año 2015. En aquela intervención recordó que su padre, Óscar Puente Varela, vino al mundo el 27 de diciembre de 1939 en O Mazo, lugar así denominado "por su proximidad a una fragua, en pleno corazón de los bosques de carballos de Sarria", afirmó.

Dos años más tarde, en 2017, Óscar Puente visitó este municipio junto a su familia en una estancia de cinco días en la que tuvo ocasión de acercarse hasta los restos de la casa natal de su padre, quien emigró a Madrid siendo solo un adolescente y acabó en Valladolid por circunstancias de la vida.

"Aquí están las raíces de mi familia, profundas como las de los carballos del sitio do Mazo", dejó escrito en el Libro de Oro del Concello, en el cual también plasmó que «esta tierra ha estado siempre y siempre estará en mi corazón".

Garrido explicó que en el año 2020 ya le había propuesto a su homólogo de Valladolid pronunciar el pregón de San Xoán, un cometido que aceptó con gusto, pero que no pudo llevarse a cabo por causa de la pandemia. "Agradecemos contar con una persona tan importante en la vida política de este país y de un ayuntamiento destacable en número, cantidad y calidad», dijo el alcalde sarriano.

Las patronales de San Xoán se celebrarán entre los días 23 y 27 de junio (este último festivo local en el municipio). Como novedad, el recinto se traslada a la Rúa Castelao, campo de rugby y aledaños, donde tendrá lugar la mayoría de los actos, con la excepción del pregón y la Noite do Lume, que mantiene su ubicación tradicional en el campo de la feria.

El programa contará con las orquestas Enigma, Olympus, New York, Los Satélites, Panorama, Los Players y El Combo Dominicano, así como el grupo de música folk Eoas, entre otros.

"Será emotivo para mí porque he crecido con las historias de Sarria de mi padre"

¿Qué supone para usted esta designación como pregonero?

Es un nombramiento que tiene unas connotaciones muy sentimentales porque yo soy hijo de un sarriano, tengo una vinculación muy grande con esa tierra porque desde pequeño he visitado Sarria y toda la zona de Lugo, de la que mi padre es originario y en la que tiene todavía bastante familia. Es una especie de evocación de muchas cosas de mi juventud, mi infancia y mis raíces. Es un momento sobre todo emotivo para mí.

¿Tiene algún recuerdo de la parroquia de Santalla de Arxemil?

He visitado la zona bastantes veces, de crío iba con mi padre. Casi toda la familia de mi padre está ya residiendo en la zona norte de Lugo, sobre todo en Foz, y en Viveiro. Pero le quedaba una parte ahí y siempre parábamos en Sarria y estábamos con la familia.

¿Qué le cuenta su padre?

Yo he crecido con sus historias, de aquella Sarria de posguerra. Él era un niño con escasas posibilidades, vivía en O Mazo, en una casa cuidando el ganado y como buenamente podía. A pesar de las dificultades, me ha narrado una infancia feliz y con historias que a mis propias hijas ahora mismo les parecen de ciencia ficción. Es una época que tengo en mi mente casi como si la hubiera vivido porque mi padre me ha contado historias de su infancia millones de veces.

¿Ha pensado ya cómo enfocará su apertura de San Xoán?

No, pero no será difícil porque voy a hablar de mis propias vivencias y de mi vinculación con Sarria, no tengo que pedirle a nadie información porque voy a tirar de mi propia historia.

Quizás el vínculo más claro Sarria-Valladolid sea el del escultor Gregorio Fernández, nacido en Sarria y cuyas obras más importantes se encuentran en Valladolid. ¿Aludirá a este aspecto?

Sí, claro. Además, en la iglesia en la que fue bautizado mi padre en Sarria hay una talla del padre de Gregorio Fernández. Para mí, la obra cumbre de la imaginería castellana es la talla del Cristo atado a la columna de Gregorio Fernández de la cofradía de la Vera Cruz.