El alcalde subraya que el pleno del 2 de agosto es "legal" al votarse su urgencia

El alcalde de Sarria, Claudio Garrido, considera que el pleno celebrado el 2 de agosto, que fue convocado cinco horas antes, "es legal porque se aprobó la urgencia de la sesión por mayoría absoluta, con nueve votos -siete de Camiña, el grupo del regidor, y dos del BNG- como requiere la ley".

Garrido insistió en que la convocatoria se hizo con el asesoramiento del secretario municipal, que no emitió ningún informe en contra, por lo que considera que "no existen irregularidades, ni razones jurídicas" que motiven la presentación del recurso del PP ante el Xulgado do Contencioso Administrativo de Lugo para denunciar la vulneración del derecho a la participación política de tres de sus ediles ausentes en la sesión. El secretario municipal remitió a la jueza los informes que justifican la sesión y las causas de su urgencia para que esta determine si da continuidad a la denuncia.

Claudio Garrido destacó que "se siguió el procedimiento que indica la ley" y recordó que hace dos décadas se convocó una sesión "de forma similar, el mismo día, por lo que existen precedentes, en contra de lo que arguyen los populares". Cree que la postura del PP no obedece a criterios jurídicos, "sino de interpretación política" y a su interés en "torpedear" una gestión del gobierno municipal.

La causa de la convocatoria plenaria era aprobar una modificación en el contrato de los servicios eléctricos para asegurar una subvención cercana a los tres millones de euros concedida por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (Idae). Este organismo requirió en marzo la convalidación de prestaciones del servicio, que no se ajustaban a la propuesta inicial de la empresa adjudicataria, por lo que algunas no tenían cobertura contractual si no se modificaba el expediente. El asunto quedó sobre la mesa en otro pleno en julio. La propuesta se aprobó el 2 de agosto con los votos a favor de los siete ediles de Camiña y la abstención del BNG.

Al pleno no acudieron los tres ediles del PP y uno socialista, que estaban de vacaciones, "algo que desconocía y de la que no se me puede responsabilizar", afirmó el regidor.