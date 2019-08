El alcalde de Sarria admite contactos con el PSOE para volver a sus filas

El alcalde de Sarria, Claudio Garrido, ha reconocido contactos a través "de entrevistas personales y, sobre todo, institucionales" con cargos socialistas para que regrese al partido, pero asegura que no se lo plantea a "medio plazo". Garrido, que fue durante varias etapas alcalde bajo las siglas del PSOE, y tuvo cargos orgánicos en el ámbito gallego, dejó el partido por diferencias con la que le sucedía como regidora en 2015 y ahora es concejal socialista, Pilar López. Fruto de las desavenencias surgió Camiña Sarria, la agrupación de electores que lidera.

El alcalde sarriano ha puntualizado que su marcha "fue muy meditada", aún así confiesa que "hay sentimientos de mucho cariño". "Pero ahora me corresponde gestionar y no hacer política", ha abundado. "Los sentimientos, la ideología y los valores no se pierden por la decisión de cambiar de un partido a una agrupación electoral", ha sostenido.

Dicho esto ha reconocido que "ha habido entrevistas personales y, sobre todo, institucionales", con cargos del partido. Además, tiene una relación de amistad con el secretario de Organización del PSdeG, José Antonio Quiroga. De todas formas, Claudio Garrido asegura que "no" se ha planteado el regreso. "Yo tengo claro cuales son mis sentimientos socialistas, pero ahora no me lo he planteado, ni creo que lo haga a corto o medio plazo", ha abundado.

PLENO. Por otra parte, confía que en el pleno del viernes, con el respaldo de la oposición, salga adelante la propuesta sobre los salarios a cobrar en la corporación. Rechazada una primera propuesta, el alcalde avanza que dichas cantidades se comprenderán con el "limite salarial" marcado en la pasada legislatura y que se fijó en 76.650 euros.

De esa cantidad, el regidor cobrará 45.000 euros. Así, ha apelado Garrido a que es funcionario del grupo A-1 de la Xunta de Galicia y ha justificado que le "corresponde" el "mismo sueldo de alcalde que de funcionario". Además, habrá dos dedicaciones, una exclusiva de 16.650 euros y otra parcial que asciende a 15.000 euros.

De las pasadas elecciones municipales, la corporación sarriana se conformó con hasta cinco grupos. Camiña Sarria y PP empataron a seis concejales, frente a dos del PSOE y otros dos para el BNG y uno para Galiza Sempre, la marca acuñada por el alcalde de Becerreá, Manuel Martínez, otro histórico socialista que abandonó el partido por discrepancias tras su paso por la Diputación en el pasado mandato.