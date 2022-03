El alcalde de Samos insta a Turismo a mejorar aldeas y acondicionar el Camino

El alcalde de Samos, Julio Gallego, demandó a la Axencia Turismo de Galicia que mejore aldeas singulares y acondicione el Camino de Santiago, por el que cada día discurren los peregrinos y se llevan una imagen "penosa e lamentable" de la ruta jacobea.

Es el caso, señaló, de San Cristovo do Real, un pueblo que estaba previsto que arreglara, pero el proyecto quedó sin ejecutar. En pleno centro de este núcleo existe, dijo, una vivienda que corre el riesgo de caer sobre el propio Camino. El itinerario también se encuentra en mal estado en otros puntos, como en Montán, donde el agua arrastró el firme, explicó.

El regidor socialista acusó a la Axencia Turismo de Galicia de "gastar os cartos dos cidadáns en publicidade, paseos de madeira e algún remendiño máis e non se invisten no que verdadeiramente importa", como son las actuaciones solicitadas.

Invitó a la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, a visitar otras comunidades autónomas y "ver como se coida o patrimonio que é de todos, mirando polo beneficio de todos e non facendo política exclusivamente partidista e de amiguetes".

Julio Gallego también se mostró muy crítico con el portavoz del PP en Samos, José Fernández, por la defensa que realizó de Nava Castro en relación a la polémica por la falta de iluminación a finales del pasado año del monasterio benedictino dentro de "Acende o Xacobeo 2021-2022". A través de este programa el organismo proyectó una flecha y el distintivo del Xacobeo en edificios emblemáticos gallegos para dar la bienvenida al Año Santo, entre los que no se incluyó el cenobio samonense.

"Non entendo a defensa que o voceiro fai da directora de Turismo, a non ser que estea en contra dos veciños e negocios de Samos, que ven como unha vez máis os privaron" de la publicidad y alumbrado de una "das xoias máis impresionantes" de la ruta.

El popular alegó que no se instaló la iluminación por "problemas técnicos", explicación que para el alcalde "parece cachondeo". Aseguró que Turismo de Galicia se puso en contacto con el Ayuntamiento y le comunicó que enviaría a un técnico para ver las posibilidades existentes. A día de hoy, Julio Gallego afirmó que "non se soubo máis do caso, simplemente fixeron o paripé para quedar ben e que pasara o tempo porque está sobradamente claro que Turismo tenlle teima a Samos".