El alcalde independiente de O Páramo, José Luis López, será el candidato del PP en las próximas elecciones municipales. El regidor, que gobierna al frente de la agrupación de electores Todo polo Páramo con cuatro ediles y en coalición con el concejal socialista, explicó que se decidió a dar este paso "única e exclusivamente en beneficio do concello" dado que puso como condición "obras e melloras para O Páramo", tales como una residencia de mayores.

Según relató, fue el PP quien contactó con él para proponerle la integración en sus filas, ante lo cual planteó unas actuaciones "fundamentais para O Páramo". "Accederon ás pretensións que eu tiña, o que vai permitir seguir facendo moitas, moitas máis cousas polo concello", que quedaron "pactadas e faladas", afirmó.

Junto con la residencia de mayores, que es una de sus prioridades, citó otras como un centro de día, el polígono industrial, mejoras en carreteras o un parque infantil.

El regidor defendió su integración en el Partido Popular junto con el resto de los concejales de la organización independiente Todo polo Páramo como una vía para llevar a cabo los proyectos ideados para el ayuntamiento que, dice, eran "imposibles como independentes".

Tras conocerse que encabezará la lista del PP en las municipales, José Luis López manifestó que las negociaciones fueron "largas" y estuvieron centradas en cuestiones "pensadas" para O Páramo.

"É o mellor para O Páramo, os proxectos que teño en mente facía imposible que se puideran facer como independentes. Imos traballar duro", señaló el alcalde, que estará acompañado de los ediles de Todo polo Páramo.

La integración cuenta con el apoyo de tres de los cuatro concejales del PP: Verónica Arias (presidenta local), María Isabel López y Cristina Rodríguez. Pero no así de quien fue regidor durante 36 años, Gumersindo Rodríguez Liz, número dos en los comicios de 2019, quien este miércoles aseguró que dejará el grupo popular y completará el mandato como no adscrito.

Según dijo, rompió las negociaciones por no estar de acuerdo y registró su petición de paso al grupo de no adscritos. "Quixeron facer unha mestura de auga e aceite", declaró Rodríguez, quien espera tener relaciones cordiales con sus excompañeros de partido y quien hará oposición "en solitario".

La unión de ambas fuerzas tiene también el respaldo de los concejales de Todo polo Páramo. "Tivemos unha reunión na que non faltou ningún dos doce membros da candidatura do ano 2019 e saíu un acordo unánime a favor", indicó José Luis López, quien añadió que su intención es lograr una unidad total entre ambas formaciones.

"Nós integrámonos co PP de quitado unha persoa que non quixo vir", apuntó en alusión al exalcalde, sobre cuya postura prefirió no opinar, aunque dejó entrever que tampoco estaría de acuerdo con esa incorporación.

La agrupación de electores Todo polo Páramo tiene en la actualidad cuatro ediles y el PP otros cuatro, mientras que el PSOE cuenta con uno en este concello

José Luis López, técnico de telefonía y durante años presidente de la SD O Páramo, llegó a la política local en 2019 como cabeza de lista del grupo independiente y buscando un cambio de gobierno en el concello. "O PP que había para min non traballaba e, de feito, non se facían cousas no Páramo. Cando aceptei daquela foi precisamente porque me parecía que non se estaba aproveitando o que se podía facer no Páramo e que se podía facer mellor", manifestó.

Sacó 432 votos y cuatro concejales, que le permitieron gobernar con el apoyo del PSOE. El PP tuvo 372 votos y otros cuatro ediles. De mantener la tendencia de hace cuatro años, la integración conllevaría unos buenos resultados electorales, importantes también para el PP en la Diputación.

José Luis López presenta como aval las obras realizadas en este mandato, entre las que enumera mejoras en el campo de la feria y el pabellón deportivo, la rehabilitación del viejo consistorio, la nueva plaza junto al centro médico o el asfaltado de vías. "Creo que se traballou moito nestes catro anos e quero que se fagan moitas máis cousas nos seguintes", concluyó.