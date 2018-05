El alcalde de Láncara tacha de "ilegal" la visita de Feijóo y De la Serna a Lugo 

El alcalde de Láncara, el socialista Darío Piñeiro, ha denunciado que la visita a Lugo del pasado lunes del Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, fue "ilegal" y "no debería haberse pagado con fondos públicos porque se trata de un viaje de Partido".

"Para mí es ilegal el derroche que se hizo porque no es una visita institucional, sino de partido, hay gente del PP en la foto que no pinta nada y no se debe pagar con fondos públicos", ha censurado sobre la visita para presentar la futura conexión ferroviaria entre Lugo y Ourense.

En este sentido, sostiene que "para que se tratara de una visita institucional deberían haber invitado a los alcaldes de Láncara, O Corgo y O Páramo", porque las obras a inaugurar pasan por esos tres municipios. "Son cosas que pasan en política y que no se entienden", ha añadido.

Luego que no vengan presumiendo de la cortesía institucional del PP porque eso sería haber invitado al alcalde de Láncara, ha reprochado

"Luego que no vengan presumiendo de la cortesía institucional del PP porque eso sería haber invitado al alcalde de Láncara", ha reprochado el regidor. "Yo soy el más sorprendido por que no me hayan invitado, ya solo sea por cortesía o por educación. Si vienen a inaugurar la variante de A Pobra de San Xiao, que pertenece a Láncara, lo normal sería que estuviera presente el alcalde y no lo digo porque yo lo sea, se trata de tener un respeto institucional", ha proseguido en sus quejas.

El regidor cree que "al propio Ministro le da vergüenza inaugurar una estación (la de Pobra de San Xiao) sin pasajeros, dotada con todos los servicios, paradas de taxis, plazas de minusválidos, mostradores, servicios", que resulta "inútil" porque los trenes no van a parar en ella. "Hacer una estación como la que se hizo para que no tenga viajeros es lamentable y al propio Ministro le da un poco de corte estrenarla", sentencia.