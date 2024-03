O alcalde de Láncara recolle firmas pola "preocupante situación do centro médico"

Logo de que se xubilase o pasado ano Enrique Cajiao, un dos tres médicos facultativos do centro médico de Láncara, o alcalde do municipio, o socialista Darío Piñeiro, decidiu presentar un escrito á Consellería de Sanidade instando a "repoñer a vacante canto antes".

E, pasado case medio ano da concentración que tivo lugar diante do ambulatorio, o mandatario lancarés anuncia agora o inicio dunha campaña de recollida de firmas –dispoñibles en todos os locais de hostalería da vila– "pola preocupante situación que atravesa o noso centro médico", sinala.

Piñeiro explica que "o que en teoría viña para substituír ao anterior médico xubilado resulta que só está tres días á semana durante catro horas ao día, outro ten 67 anos, e o terceiro ten prevista a súa xubilación o vindeiro 15 de marzo".

É por iso que o rexedor socialista afirma que, a falta de médicos de atención primaria, unido ás "constantes queixas e reclamacións" presentadas polos usuarios e á obrigatoriedade de atender urxencias doutros concellos limítrofes, provoca que a carga asistencial sexa "inasumible, e supón que por moita vontade que poñan os doutores, a calidade do servizo se resinta".

Dende o grupo de goberno municipal urxen a cubrir a praza canto antes, xa que Piñeiro asegura que "como alcalde de Láncara me vexo na obriga de iniciar unha campaña de recollida de sinaturas co obxectivo de que se cubran as vacantes no menor tempo posible, e deste xeito volver canto antes á normalidade na prestación dun servizo básico e fundamental para todos os lancareses e lancaresas".

O alcalde advirte que non pensa "permitir que Láncara sexa unha concello de segunda só polo capricho de algúns e algunhas, que en lugar de sumar, restan", e afirma que, de non poñer remedio, o centro de saúde da Pobra verase obrigado a pechar as súas portas.

Dende o Sergas indican que se cubren todas as prazas sanitarias en función das "necesidades e da dispoñibilidade de médicos que haxa nas listas de contratación", polo que deberán continuar á espera de novos avisos.