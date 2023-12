El alcalde de Láncara pide la presencia de la Guardia Civil en un mercadillo navideño

El mercadillo navideño organizado el viernes por un grupo de comerciantes de A Pobra de San Xiao, con actividades para niños y chocolatada, se vio envuelto en polémica al solicitar el alcalde la presencia de la Guardia Civil.

El regidor, Darío Piñeiro, alega que el evento carecía de permiso del Concello y que no se le permitió el acceso por una acera "pública", mientras que los organizadores defienden que se hacía en una "praza privada» y que el alcalde era conocedor de su celebración desde el día 1 de diciembre, por lo que quiso "fastidiar os veciños".

"Como non se pediu permiso ao Concello, porque non era necesario, o alcalde chamou á Garda Civil, que veu a mediodía cando estabamos montando e díxonos que non estabamos infrinxindo nada e que seguiramos coa festa", explica Patricia Sánchez, una de las organizadoras. Según afirma, su sorpresa fue a más cuando el regidor se presentó por la tarde diciéndoles que "nuns minutos tiñamos que levantar todo" e "enfrontándose a varias persoas con cousas que non viñan ao caso".

Los organizadores dicen que se sintieron "ameazados", por lo que esta vez llamaron ellos a la Guardia Civil, cuya presencia también fue requerida por el alcalde, después de que no le permitiesen la entrada a la zona privada "desas maneiras". "Os axentes volveron dicir que non estabamos facendo nada ilegal", por lo que continúo la fiesta, señala esta vecina, quien opina que "era algo para nenos e non facía falta ese espectáculo".

Por su parte, Piñeiro asegura que llamó a la Guardia porque no se solicitó permiso municipal para este acto, en el cual "montáronse carpas e instalouse un xenerador de corriente", y también porque a su llegada al lugar "prohibíuseme pasar pola beirarrúa pública".

Según su versión, la fiesta continuó porque él accedió a conceder dos horas de celebración a petición de algunos padres. Añadió que no tomará otras medidas, pero espera que lo sucedido sirva para que en el futuro "sepan que teñen que sacar permiso, que é gratuíto".

Piñeiro también tachó de "gravísimo que o PP alente festas ilegais". Este partido criticó en redes la conducta del alcalde y su portavoz dijo que "non son formas".