O alcalde de Láncara acusa á voceira do PP de "prácticas ilícitas"

O alcalde de Láncara, Darío Piñeiro, denuncia as "prácticas ilícitas" da voceira do Partido Popular no municipio, Olga Capón, por empregar onte un vehículo da Xunta de Galicia, no que ía de acompañante, para percorrer o concello e sacar fotografías dos puntos limpos da localidade, tratando de buscar, en palabras do socialista, "algún tipo de motivo para criticar a xestión do goberno local, e incluso denunciando a veciños do municipio".

Uns feitos, subliña o mandatario, "de extrema gravidade que non estamos dispostos a tolerar e que debe saber a veciñanza porque se trata dun uso totalmente irregular dos medios públicos da Administración autonómica, que son de todos e todas os cidadáns, para destinalos a fins partidistas, única e exclusivamente en beneficio do Partido Popular e para atacar a un Concello gobernado polo Partido Socialista". "Estas actitudes caciquís e antidemocráticas demostran a soberbia e a sensación de impunidade coa que actúan sempre os representantes do PP porque cren que a Xunta é súa, e que poden facer o que queiran cos seus cartos", di Piñeiro.

O alcalde denuncia tamén que a voceira do PP se dirixiu durante o traxecto a un traballador municipal para darlle ordes sobre o seu labor, "algo que xa fixo noutras ocasións con operarios e mesmo empresas que traballan para o Concello, e que supón unha clara usurpación de funcións".

Resposta do PP. A portavoz do PP en Láncara, Olga Capón, recoñece que si que visitou onte o punto limpo acompañada dun axente mediambiental porque di estar no seu "dereito de revisar todos os puntos dos que o alcalde non se fai cargo, como é o caso dos plásticos agrícolas, que están vertidos polos montes comunais sen miramento, algo que levamos denunciando nos plenos dende xullo", explica a voceira.

Capón afirma tamén que ela non deu ningunha orde aos operarios municipais e asegura que "o meu deber, como concelleira, é velar polos intereses de todos os veciños, polo que non fixen ningunha denuncia".