El alcalde indica en un bando que la Diputación hará de oficio la devolución del Ibi

El alcalde de Sarria, Claudio Garrido, emitió un bando con fecha del jueves en el cual indica que el servicio de recaudación de la Diputación Provincial de Lugo "procederá de oficio" a la devolución, "de forma automática", de todos los recibos de la liquidación del Ibi de 2016, 2017, 2018 y 2019 que fueron anulados por caducar la notificación.

"Non é necesario presentar ningunha solicitude ou escrito" para obtener el reintegro de estas cantidades, señala en un bando que, aunque sin nombrarla, alude una vez más a la plataforma de afectados por el Ibi que promovió el concejal Benjamín Escontrela.

"Esta alcaldía ten información de que diferentes organizacións, persoas ou entidades non oficiais están a pedir datos persoais, como DNI, contas bancarias, números de referencias catastrais, firmas de solicitudes, alegando que son necesarios para solicitar a devolución dos recibos do Ibi", recoge el bando.

Continúa diciendo que "todas estas actuacións non son necesarias para recibir a devolución das cantidades pagadas pola liquidación do Ibi dos anos 2016, 2017, 2018 e 2019, que foi anulada de oficio por Catastro a petición do alcalde de Sarria". Añade que "dar datos persoais ou información sensible a persoas ou entidades non oficiais, que non están autorizadas para este fin, é un risco grave".

Y concluye derivando a los vecinos a los servicios del Concello para cualquier duda.