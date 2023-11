O alcalde do Incio insta a "asumir xa" a reforma financeira dende a Fegamp

Tras dar o salto á política autonómica como vicepresidente da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), o alcalde do Incio, Héctor Corujo, móstrase "moi agradecido de poder dar voz ao municipalismo" que el mesmo define como "o máis esquecido de todos", en relación ao rural de Lugo e Ourense, no que se atopa o seu concello, e ao que pretende, dende a súa posición, agora "sacar do estancamento no que se atopa dende hai máis de trinta anos".

Para iso, o rexedor do Incio avoga por unha reforma do sistema de financiamento local "urxente" que permita aos concellos poder levar a cabo os servizos que ofrecen dunha forma "xusta e operativa". Corujo declara que se trata dun asunto "que leva décadas abandonado da man das intitucións e que derivou nun infrafinanciamento alarmante e que, á súa vez, fai realmente complicado poder cumprir cos servizos e competencias que se posúen dende as administracións municipais".

O novo vicepresidente da Fegamp regresa á casa logo dunha xuntaza especialmente "tensa" debido á división política motivada, en parte, pola proximidade electoral da que o popular afirma que ve a Besteiro "con especial présa de que convoquen eleccións canto antes". Corujo mostra especial interese en destacar o Servizo de Axuda no Fogar, un tema que suscitou un gran debate na asemblea celebrada o martes en Santiago debido á demanda dunha gran porcentaxe de alcaldes que reclaman un maior investimento neste servizo. Para facer unha modificación no sistema de financiamento e lograr maiores partidas en áreas rurais, Corujo ve necesario revisar as variables a ponderar á hora de conceder os presupostos para que "os municipios con menor poboación deixen de ser os que menos cartos reciben".

O alcalde do Incio explica que deberán "consensuar puntos como a estensión do municipio en cuestión ou revisar os quilómetros a asfaltar en cada concello", porque considera "inxusto que o feito de contar conha menor porcentaxe de poboación por metro cadrado determine o financiamento de cada unha das áreas".

As administracións. Ademais da reforma financeira que, segundo o popular, é a "medida prioritaria a ter en conta para derrocar dunha vez por todas o cabalo de batalla que é o financiamento co que levamos loitando moitos alcaldes durante anos", Corujo avoga por erradicar a complexidade administrativa á que se enfrontan diariamente.

"A cantidade de papeis que se moven para unha licenza de obra implica que as operacións se teñan que dilatar moitísimo no tempo", declara o popular, que di que "nos complicamos moito a vida en procedementos", polo que afirma que "é necesario en primeira instancia aclarar quen se encarga de cada competencia", porque, segundo indica o mandatario do Incio, moitos dos seus compañeiros coinciden en que "perdemos moito tempo en saber a quen lle corresponde cada cuestión".

Dende O Incio: "Aínda quedan por solucionar cuestións básicas"

Héctor Corujo indica que no Incio aínda teñen unha longa lista de reclamacións: "Eu atendo veciños todos os días e vexo que o asfaltado de pistas, o abastecemento ou o acceso a internet non chegan ao 50% do territorio".



Máis lugueses



Ademais de Corujo, os outros lugueses presentes na directiva da Fegamp son, polo PP , Remedios González (Rábade), Lola Castro (Folgoso) e Carlos Armesto (O Saviñao); polo PSOE, Roberto Fernández Rico (Ribeira de Piquín), Marta Rouco (Vilalba), María Loureiro (Vilalba), Gloria Prada (tenente de alcalde de Monforte), Roi Rigueira (Taboada) e Roberto García (Xermade), e polo BNG, Ana Ermida(Barreiros).