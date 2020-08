O alcalde do Incio, en corentena, avanza que Sanidade fará un cribado entre os veciños

O alcalde do Incio, Héctor Corujo, lanzou este mércores unha "mensaxe de ánimo e fortaleza" a todo o persoal da residencia tras coñecerse un incremento no número de positivos pola Covid-19. Os últimos datos indicaron que son xa 87 os usuarios infectados e os 26 traballadores contaxiados.

A través do Facebook do Concello, e dende a súa casa, na que se atopa en corentena, agradeceu o "traballo tan duro como imprescindible" que están a desenvolver os empregados do xeriátrico para axudar aos maiores neste momento "tan complicado". Ademáis, ofreceu a "total colaboración" do goberno municipal para aquilo que poidan precisar tanto a residencia de maiores como a Xunta de Galicia.

O rexedor avanzou que a Consellería de Sanidade fará un cribado entre os veciños para coñecer o alcance do gromo e artellar as medidas que correspondan. "Están facendo un traballo intenso no rastrexo dos contactos daquelas persoas que deron positivo para conter de forma urxente o virus no caso de que aparecese algún positivo derivado dos anteriores", explicou.