O alcalde dirixe unha carta ao cura da Pobra tras a polémica por non ter misa

O alcalde de Láncara, Darío Piñeiro, escribiu unha carta aberta dirixida ao párroco da Pobra de San Xiao, Jesús Santiago, tras a polémica suscitada hai uns días por non autorizar o crego a misa e procesión no día de San Roque.

"Prezado amigo e veciño, visto o malestar que circula polas redes sociais con motivo dos actos relixiosos (non) levados a cabo pola festividade de San Roque gustaríame tomar un café contigo unha vez regreses das vacacións", sinala o rexedor na súa misiva.

Piñeiro lembra que o domingo e o luns das festas (20 e 21 deste mes) chamou por teléfono e enviou mensaxes de whatsapp ao párroco pedíndolle, "como alcalde e tamén como amigo", que dera autorización para celebrar misa e procesión, "sentindo" a negativa do cura a acceder á súa petición.

"Tamén circulan pola Pobra certos rumores, os cales non quero crer, de que tiveches presións políticas para que non se levaran a cabo ditos actos", continúa o rexedor socialista. "Se isto fora certo eu sería o primeiro en tomar medidas ao respecto, pero, repito, non me creo estes comentarios", engade no seu escrito.

Piñeiro quere pensar que o sacerdote tivo as súas razóns para non permitir os actos relixiosos de San Roque e, por iso, solicita que lle explique en persoa o sucedido.

"É mellor que tomemos un café xuntos, falemos do tema e me deas os teus motivos, que seguro que terás, para tomar esa decisión. Asemade aproveito para desexarche que goces dunhas merecidas vacacións", conclúe o alcalde de Láncara, que espera reunirse co párroco o vindeiro día 4.

A suspensión dos actos de San Roque xeraron malestar entre os fregueses da Pobra e a comisión de festas, que anunciou unha recollida de firmas ao ver inxustificada a decisión. O crego, pola súa banda, dixo que a medida se debeu a que o ambiente era moi negativo.