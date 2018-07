El alcalde dice que la Diputación hizo un "bacheo gallináceo" en Paradela

El alcalde de Paradela, José Manuel Mato, acusó a la Diputación de llevar a cabo en el municipio un "bacheo gallináceo (moito espavento e pouco aglomerado)".

Hace unas semanas el secretario general, Iván Castro, y el presidente, Roberto Díaz Luaces, del PSOE de Paradela se congratulaban de que ese organismo arreglara las vías provinciales de este municipio. "Pode haber quen se crea que en Paradela a Deputación aglomerou as súas carreteiras. Nada máis lonxe da realidade", afirmó Mato, quien se preguntó a "onde foron a parar os cartos" del plan de conservación adjudicado por la Diputación en esta zona por 1,1 millones de euros.

El alcalde quiere saber también "cantas toneladas se gastaron baixo a dirección de Iván Castro, quen segundo os veciños exercía de capataz dirixindo o fugaz arranxo".

Acusó a los socialistas de "paralizar" en 2007, cuando llegaron al gobierno de la Diputación, la mejora de la carretera de Barreiros a Mosteirovello, en la que se "perderon fondos dos ministerios por 200.000 euros e as indemnizacións aos contratistas adxudicatarios". Aseguró que otro tanto ocurrió con la obra en el vial a Saviñao, contratada por "1,7 millóns de euros". Por otro lado, indicó que la mejora de la carretera de San Vicente fue aprobada por el pleno local el pasado noviembre y afirmó que el PSOE "non ten nada que ver" con la actuación.

Se refirió también al plan único, que dijo que se logró gracias al PP provincial.

"Ter un certo pudor no que se di e no que se escribe é bo", añadió el regidor, "ademais de demostrar respecto aos cidadáns, aínda que estamos a ver que pouco lle teñen incluso aos seus electores". Afirmó que hace cuatro meses dimitió un concejal del PSOE, que todavía no fue repuesto "por liortas internas".

Por último, señaló que este partido puede ayudar en inversiones para el concello de Paradela en la Diputación y "cando consigan algo terán o noso agradecemento".