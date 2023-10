El agujero en las cuentas del matadero supera los 175.000 euros en cuatro años

El matadero municipal de Sarria dejó de ingresar en los últimos cuatro años 175.924,46 euros, según las cifras obtenidas por la Tesorería del Concello tras analizar los albaranes de ese período. Pero, además, las tarifas que constan en esos documentos no se corresponden con la ordenanza fiscal vigente desde enero de 2015 sino que se venían aplicando las tasas que había en 2011 y que no tenían el IPC actualizado.

Son algunos de los datos expuestos este jueves en el pleno extraordinario solicitado por PP, PSOE y BNG y en el cual se aprobó, con el voto de los tres partidos, la creación de una comisión de investigación para esclarecer la situación contable de estas instalaciones. Estará formada por dos representantes de cada grupo político y se reunirá una vez al mes.

Camiña se abstuvo al abogar por una comisión de información y no de investigación, si bien la oposición insistió en que "non se trata de facer de Fiscalía nin unha caza de bruxas, senón de poñer luz e taquígrafos", en palabras del nacionalista Efrén Castro. "Nadie está acusando a nadie, solo pedimos aclarar la situación", añadió Benjamín Escontrela, del PSOE.

Los "desajustes" entre los sacrificios realizados en el matadero de Sarria y las tasas liquidadas por este concepto fueron detectados por Tesorería el 31 de julio, tras lo cual este mismo departamento inspeccionó todos los albaranes de los últimos cuatro años por ser el período el que no prescriben las deudas tributarias, aunque los cobros en mano a particulares se remontan más allá en el tiempo.

Por años. Esa revisión de los albaranes finalizó el día 4 de este mes y, este mismo jueves, Tesorería emitió un informe según el cual entre octubre y diciembre de 2019 dejaron de ingresarse 10.388,90 euros; en el año 2020 fueron 42.227,12; en 2021 se alcanzó la cifra de 48.440, 06; en 2022 faltaron 47.862,64 euros; y entre enero y junio de 2023, otros 27.005,74. Lo que hace un total en estos últimos años de casi 176.000 euros.

A mayores, el 25 de septiembre la tesorera detectó que "non se estaban a aplicar de forma correcta na confección dos albaráns dos últimos catro anos as tarifas contidas na vixente ordenanza fiscal municipal reguladora da taxa pola prestación do servizo de matadoiro, sendo esta de aplicación desde o 1 de xaneiro de 2015". Esta anomalía, añade, está corregida desde el 1 de octubre, de modo que ahora se aplica la tarifa correcta.

El informe constata que las arcas municipales dejaron de ingresar esos 176.000 euros, pero apostilla que por el momento resulta "imposible determinar con total precisión e veracidade" los motivos. Es decir, por ahora no hay constancia de si esos importes no fueron pagados por los usuarios del matadero o si los pagaron en metálico pero nunca llegaron a ser ingresados en las cuentas del Concello, señala Intervención.

El asunto motivó este jueves los reproches de los grupos de la oposición hacia el gobierno, al que acusaron de falta de gestión, situación de la cual el PP responsabilizó directamente al regidor. "Leva 24 anos de concelleiro, 12 deles como alcalde e parece que pasaba por aquí. E, por riba, sendo veterinario, non sabía como funcionaba o matadoiro?", se preguntó la portavoz del PP, Carmen José López.

Falta de "control". Por su parte, Claudio Garrido negó falta de gestión y aseguró que lo que hubo fue un "problema de control" por parte de Tesorería sobre el cobro de tributos, lo que ha podido generar "un fraude o una malversación de fondos". Puso como ejemplo las tarifas no actualizadas, que se repiten desde 2011, con distintos gobiernos. Defendió también que su equipo actuó "con total transparencia", dando a conocer esos "desajustes económicos", ordenando corregir el sistema de cobro y convocando a los portavoces.

La tesorera aconseja pedir a los usuarios que acrediten el pago de la tasa

El informe de la tesorera propone el procedimiento que debería seguir el Concello a partir de este momento en relación con las cantidades no ingresadas en el matadero.

Así, explica que procedería enviar requerimientos a los usuarios particulares de estas instalaciones cuya tarifa no consta ingresada para que, en el plazo de diez días desde la notificación, presenten en el registro del Concello el justificante acreditativo del abono de la tasa por la prestación del servicio del matadero relativa a los albaranes del expediente.

Este requerimiento se haría por orden de antigüedad, desde el mes de octubre de 2019 hasta junio de este año.

En caso de no disponer del justificante, el interesado podrá cubrir un modelo de declaración responsable que facilita la administración local, confirmando el pago de la tasa y especificando si esta fue abonada en su momento en metálico o bien por ingreso o transferencia bancaria.

Responsabilidades. Si los particulares acreditan mediante este método que ya pagaron en su día, será el momento de "dirimir outras responsabilidades e localizar o desvío deses fondos", señala el equipo de Garrido.

"Unha administración ten que actuar ante certezas, non ante crenzas, e nestes momentos o goberno de Sarria non dispón de certezas suficientes para apuntar nin culpar a ninguén saltándose a presunción de inocencia", afirma.

El informe de Tesorería sobre el matadero municipal fue entregado este jueves a los grupos políticos poco antes del pleno extraordinario, por lo que será tratado de nuevo en la sesión ordinaria que la corporación celebrará el día 26.

Los ingresos cayeron en el último lustro

Los ingresos del matadero cayeron considerablemente en el último lustro. Así, entre los años 2007 y 2017, las liquidaciones por este servicio superaron siempre los 200.000 euros, llegando a su cifra más alta (262.314) en 2014. En el ejercicio 2018 se redujeron a 195.289 euros y el pasado año marcaron la cantidad más baja, con 174.741.

Antes de conocerse la existencia de sumas pendientes de ingresar en las arcas municipales, el Concello había cifrado en cerca de 160.000 euros el déficit que dejaron estas instalaciones en 2022.