Seis agrupaciones actuarán el 14 de septiembre en el festival Garitosis

La asociación cultural Rúa da Música organizará el próximo 14 de septiembre en Sarria el festival Garitosis, que en su novena edición reunirá a seis grupos.

El colectivo presentó el programa del evento durante una fiesta que tuvo lugar en la plaza de la iglesia de Santa Mariña. Celebración que contó, en la sesión vermú, con The Wireless, una banda tributo al músico jamaicano Bob Marley. Por la tarde se organizó una jam session, en la que actuaron los músicos de la asociación.

El festival, que es de entrada gratuita, se desarrollará a lo largo de todo el día. Será presumiblemente en la Praza da Vila, aunque su ubicación no está cerrada. Dará comienzo con una sesión vermú, mientras que por la tarde habrá actividades para niños. El certamen se cerrará por la noche con conciertos.

Garitosis nació hace nueve años para "crear un espazo onde puideran tocar os grupos sarriaos que ensaian e forman parte da Rúa da Música, dando a coñecer a actividade e a creación musical da asociación", explicaron desde el colectivo. En esta edición las bandas locales serán Malditos Roedores, Acapulpo 94 y Louband.

Según recordaron desde la entidad, el festival "foi crecendo, diversificando os seus estilos e contando coa participación de grupos que xa pasaran polo local da asociación previamente". En esta ocasión será el caso de TanDub, formación ourensana que nació del encuentro entre músicos de Galicia y Marruecos.

El programa se completará con Mad Martin Trío y Stephen Dale Petit. El primer grupo debutó en 2014 con el disco It was a very good year y un año más tarde fue el ganador en Madrid del concurso Azkena Rock Party. Por su parte, Stephen Dale Petit es guitarrista, cantante, compositor y músico de blues nacido en California y residente en Londres.