Afiliados del PSOE se oponen a que en Sarria elijan "a dedo" a Escontrela

Militantes del PSOE de Sarria se oponen a que el edil Benjamín Escontrela sea designado "a dedo" como candidato de este partido a las elecciones municipales del próximo mes de mayo.

En un comunicado señalan que son militantes "de los de antaño, no de los que se dieron de alta ayer para hacer de palmeros de un hipotético candidato impuesto a dedo y por la puerta de atrás". Dicen que el actual edil de Galicia Sempre "no va a ser candidato del PSOE" y acusan a "un exsecretario xeral" de "venderse, incluso trazando un plan inútil, donde con amparo de algún que otro mandatario superior, se pretende saltar los estatutos del partido y asignar a dedo» el candidato, cuando «tiene que ser respaldado por la militancia".

Según indican, en varias actas de la formación se dejó constancia de que dicho concejal es "persona non grata dentro del partido" y que así se lo transmitieron al exsecretario xeral, José Manuel López Torre, tanto la ejecutiva anterior como militantes.

Cuestionan que Escontrela vaya a seguir las directrices del partido y lo tachan de ser el habitante en Sarria "más antiPSOE y lo ha demostrado resguardado en las siglas de CxG y Galicia Sempre", apuntando que fue expulsado de la primera formación por tratar de "promover una moción de censura contra un gobierno socialista", el de la alcaldesa Pilar López.

Instan, además, al edil a que, si está convencido de su candidatura, se enfrente a unas primarias en las que los afiliados puedan ratificarlo o no como alcaldable. Estos afiliados dicen que ellos tienen una candidatura preparada, pero que "no nos dejan presentar" porque en el partido en Sarria no hay una gestora que convoque una asamblea.

Las declaraciones de estos militantes se producen en un momento de división interna del PSOE en el municipio, que viene arrastrando desde hace tiempo.

El pasado mes de febrero dimitió el secretario xeral, lo que conllevó el cese de su directiva y tomó el mando la ejecutiva provincial. Entonces su renuncia coincidió con discrepancias en la formación y en el seno de la ejecutiva. Acababa de ser expulsada del grupo municipal su portavoz, Pilar López, por votar en contra de los presupuestos. La exalcaldesa pasó a los no adscritos y quedó Diego López como único edil socialista.

Además, a principios de este mismo mes un total de 44 militantes presentaron un escrito con firmas dirigido a las ejecutivas nacional y provincial del partido. En él demandaban la celebración de una asamblea extraordinaria para elegir al candidato a la alcaldía en este ayuntamiento.

En su comunicado afiliados también aseguran que el PSOE de Sarria no abrió un local en el bulevar de la Rúa da Liberdade de la villa, que lo hizo Benjamín Escontrela "con la única idea de ir sembrando la duda entre la militancia". Amenazan con que si se usan fondos de los socialistas en el municipio para este fin "tendrán que atenerse a las consecuencias".

Desde el PSOE todavía no anunciaron su candidato en Sarria a pesar de estar a tan solo dos meses de la celebración de las elecciones municipales, si bien se da por hecho que será el concejal de Galicia Sempre. Él trabaja ya en los preparativos de la precampaña electoral del PSOE.