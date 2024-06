Adxudicada a atención temperá para a comarca de Sarria en 185.000 euros ao ano

O Concello de Sarria adxudicou o servizo de atención temperá para o conxunto dos sete municipios da comarca na suma de 185.000 euros anuais e por un período inicial de dous anos. A Billarda SL é a empresa elixida para prestar estas atencións a nenos e nenas de entre 0 e 6 anos, ao impoñerse á outra candidata formulando a mellor oferta económica, segundo a mesa de contratación.

O servizo de atención temperá para a agrupación dos concellos de Sarria, Láncara, Triacastela, O Páramo, Paradela, Samos e O Incio queda así adxudicado ao cuarto intento. O primeiro procedemento de licitación foi invalidado despois de que a única empresa presentada impugnase as bases ante o Tribunal Administrativo de Contratación Pública de Galicia. O segundo quedou deserto ao non cumprir ningunha das candidatas os requisitos esixidos nos pregos e o terceiro anulouse ao estimarse o recurso dunha das aspirantes.

O Concello sarriao iniciou esta cuarta licitación cun prezo de 203.000 euros por ano e un horario de luns a xoves de 8.30 a 14.00 e de 16.00 a 20.00 horas, e os venres de 8.30 a 12.30.

Aula sensorial e sala de lactancia

Entre outras prestacións, esixía que tivera aula sensorial dun mínimo de 40 metros cadrados, sala de lactancia de 20 metros e espazo exterior para actividades ao aire libre de 250 metros de superficie.

As dúas empresas presentadas ofertaron tamén equipamentos de novas tecnoloxías como visualizadores fonéticos e da fala, dispositivos de debuxo ou escritura manual e aplicacións interactivas de psicomotricidade, así como bolsas de cen horas de logopega, pedagogo e psicomotricista, e ata 15 horas de formación para familias e cinco horas de actividades grupais para menores.

O servizo de atención temperá, que conta cunha subvención da Dirección xeral de Persoas con Discapacidade de máis de 320.000 euros, para o período 2022-2024, impártese en Sarria en instalacións do colexio da Asunción, dirixido a nenos e nenas con trastornos do desenvolvemento ou en situación de risco de padecelos, ás familias e á contorna.

Día nacional da atención temperá

A concelleira de Políticas Sociais, Isabel Vergara, explicou que este domingo se celebra o día nacional da atención temperá e, con este motivo, deu a coñecer uns datos sobre a importancia dun servizo "necesario e demandado".

Así, no período comprendido entre novembro do 2022 e finais de outubro do 2023, foron 106 os usuarios, aos que hai que engadir as "sesións de seguemento que se realizan con aqueles expedientes que finalizan a atención", o que eleva a cifra ata 115.

Vergara lembrou tamén que o servizo, que se canaliza a través de pediatría, está atendido por profesionais da psicoloxía, pedagoxía, maxisterio e logopedia, que se encargan de "diagnose e valoración, apoio ao desenvolvemento psicomotor, cognitivo, da linguaxe e comunicación, da autonomía persoal, da área social e afectiva", ademais de ofrecer "apoio, información e formación da familia" e de colaborar cos "recursos sociais, educativos e sanitarios".