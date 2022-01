Adjudican la pasarela de O Mazadoiro que los vecinos llevan años esperando

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) adjudicó la construcción de la pasarela peatonal sobre las vías del tren de Sarria, que unirá los barrios de A Estación y O Mazadoiro. La actuación es demandada desde hace años por los vecinos.

La instalación del viaducto se incluye dentro de unas obras que afectan a las estaciones del ferrocarril de Sarria, Oural, Rubián (Bóveda) y Laxosa (O Corgo), las cuales fueron adjudicadas por 3.604.833 euros a la Ute formada por las empresas Petrolam Infraestructuras y Arias Infraestructuras. Los trabajos, con un plazo de ejecución de nueve meses, se realizarán durante este año, según la previsión del organismo.

El proyecto define las actuaciones necesarias en andenes, pasos inferiores y otras estructuras de las cuatro estaciones. Entre los trabajos figuran la prolongación de andenes, la construcción de rampas en estos, la ejecución de nueva iluminación y megafonía, la instalación de cerramientos y señalética o la reposición de mobiliario y equipamientos.

El objetivo es, tal y como señaló Adif, adecuar las estaciones a los requerimientos técnicos y de interoperabilidad de la normativa en vigor, en especial en lo relativo a los cruces de vías entre andenes, "mejorando las condiciones de explotación de la línea y potenciando la competitividad de la red ferroviaria gallega".

La pasarela metálica tendrá una longitud de 22 metros y dispondrá de rampas y esclera, así como de iluminación tipo led

La actuación más destacada es la construcción de la pasarela peatonal en Sarria, que dará acceso al nuevo andén lateral planteado (de 220 metros de longitud) y al barrio de O Mazadoiro. De esta forma, «contribuye a la cohesión social, el desarrollo sostenible y la integración de la estación en su entorno urbano», apuntó.

UBICACIÓN. La nueva infraestructura se ubicará en las proximidades del edificio de viajeros de la estación, en su lado nordeste, situación «óptima» para dar servicio tanto al uso ferroviario como urbano, dijo.

Tendrá una longitud aproximada de 22,5 metros sobre las vías del tren. Será ejecutada en estructura metálica formada por perfiles tubulares, que descansará sobre unos muros ménsula de hormigón. La pasarela dispondrá de rampas y escalera, así como de iluminación tipo led.

Los trabajos también incluyen la ejecución de accesos a la pasarela desde la calle y la demolición de muro y vallado existente, lo que es necesario para la construcción de la nueva infraestructura.

Las actuaciones en las cuatro estaciones forman parte de los proyectos de modernización del tramo Monforte de Lemos-Lugo y permitirán mejorar la seguridad de circulaciones y usuarios. Al mismo tiempo, servirán para adaptar las estaciones a las nuevas condiciones de explotación que llevará consigo la electrificación a 25 kV de dicho tramo, en el cual está interrumpido el tráfico ferroviario de viajeros desde el pasado lunes y hasta el 10 de mayo por obras.

En este período Adif acomete actuaciones en infraestructuras (obras de drenaje, pasos superiores, taludes de trincheras y túneles) y en la vía para permitir la electrificación entre Monforte de Lemos y Lugo, un tramo de 75 kilómetros de longitud.

"Agora temos que dar a volta pola carretera"

La construcción de la pasarela peatonal es una "alegría" para los vecinos de O Mazadoiro, pues es un barrio con "moita xente" y ahora "temos que dar a volta pola carretera para ir o centro", explica una residente en el lugar.



Esta sarriana es escéptica con el anuncio de que se contrataron las obras para crear la infraestructura. "A xente non o cre. Unha vez dicían que o material xa estaba en Monforte, pero non se fixo", afirma la vecina, quien recuerda que llevan años solicitando la pasarela. "Recolleramos firmas, eu firmara coma todos", rememora la mujer.



En O Mazadoiro hay, apunta, numerosos habitantes, además de la residencia de mayores. Por el barrio también transitan, añade, los vecinos del núcleo de Treilán que se desplazan caminando hasta el centro de Sarria.



"Moita xente maior". Para una vecina del barrio de A Estación la construcción de la pasarela es una obra "necesaria". "No Mazadoiro hai moita xente maior e failles falta, pois teñen que dar a volta", explica.



Supone también "un beneficio", añade, para los residentes en A Estación, que acuden, por ejemplo, a pasear por O Mazadoiro o para aquellos que tienen fincas en este barrio.