El actor Andrew McCarthy llega a Sarria recorriendo el Camino Francés

Durante estos días recorren el Camino Francés miles de peregrinos con su objetivo de llegar a Compostela, entre ellos se encuentra el actor de Hollywood Andrew McCarthy, quien ayer pernoctó en Sarria.

El estadounidense comenzó la ruta jacobea a finales de julio en Saint Jean Pied de Port y está acompañado por su hijo Sam, de 19 años, quien también se dedica al mundo de la interpretación.

El actor va relatando su día a día en el Camino de Santiago en sus redes sociales, acompañando este particular diario de numerosas fotografías. Colgó varias imágenes de su paso por tierras lucenses, como de la iglesia de O Cebreiro o del castaño centenario de Ramil, en el ayuntamiento de Triacastela.

McCarthy llegó este miércoles a la villa sarriana, donde durmió en Casa Solance, un establecimiento de la Rúa Maior. El artista ya había recorrido la ruta jacobea hace unas dos décadas, lo que le "cambió la vida", según indica él mismo en sus redes sociales.

Este viaje es una de las experiencias que relata en un libro que publicó recientemente, ‘Brat: An 80s Story’. ‘brat pack’. El actor participó a lo largo de su carrera en numerosas películas, entre ellas se encuentran ‘St. Elmo’s Fire’ o ‘Pretty in Pink’, ‘Weekend at Bernie’s’ y ‘Less than Zero’.

Andrew McCarthy fue uno de los integrantes del ‘Brat Pack’, bautizado así un grupo de jóvenes intérpretes estadounidenses de la década de los 80. De este formaban parte artistas como Rob Lowe, Demi Moore o Emilio Estévez. En los últimos años dirigió capítulos de series como ‘Gracie and Frankie’, ‘Orange is the New Black’ o ‘New Amsterdam’.

En la actualidad se centra en escribir sobre viajes en National Geographic Traveler, The New York Times o The Wall Street Journal. Su hijo sigue sus pasos en el mundo de la interpretación y es uno de los protagonistas de la serie de Netflix ‘Muerto para mí’.