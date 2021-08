As actividades de verán do Sarria Concilia superaron as 200 inscricións

A nova edición do campamento urbano Sarria Concilia superou as 200 inscricións para as actividades que ofrece ao longo do verán e que se veñen desenvolvendo desde o 28 de xuño ata primeiros de setembro. O programa, posto en marcha desde a área de servizos sociais que dirixe Benjamín Escontrela, contaba con 90 prazas pero tivo que ampliarse debido á alta demanda.

Ao longo destes meses, os pequenos, nados entre o ano 2009 e o 2017, desfrutaron de decenas de propostas que serven, á súa vez, para facilitar a conciliación familiar, un servizo dirixido a aqueles menores cuxos pais non poden atendelos durante o período vacacional debido a compromisos laborais ou outros semellantes. Ademais, segundo Escontrela, os principais obxectivos son "la inserción y consolidación de las mujeres en el mercado laboral", pois son elas as que "en un 90% de los casos" renuncian ao seu traballo a prol do coidado dos fillos. Neste sentido, tamén se favorece "que ninguno de los miembros de una familia deba renunciar a su trabajo y el bienestar físico y anímico de los más pequeños", engadiu o edil, satisfeito de como está marchando esta edición.

Nela, o total de participantes divídese nun máximo de 90 por quincena que, á súa vez, conforman pequenos grupos burbulla co seu respectivo monitor e unha zona de recreo e unha aula propias situadas nos dous pavillóns do IES Gregorio Fernández e nas pistas do Chanto, "hasta ahora desaprovechado", apuntou o edil.

Segundo Escontrela, o programa Sarria Concilia favorece "que ninguno de los miembros de una familia deba renunciar a su trabajo y el bienestar físico y anímico de los más pequeños"

Nestas semanas, os integrantes do Sarria Concilia realizaron tanto actividades no exterior como no interior programadas polas firmas Creados e A Billarda, a quen a concellería lles agradece "su cooperación excepcional".

Así, fixeron saídas por toda a vila, como unha visita aos axentes da Policía Local, aos xogadores do CB Sarria e á Asociación de Amigos do Camiño na Comarca de Sarria nas súas propias oficinas, onde lles fixeron un pequeno agasallo. Ademais, pasearon polas Aceas, pola Rúa Maior e a escalinata e polo cámping, entre outros espazos da localidade.

Tamén fixeron un obradoiro de tinguir camisetas, adestraron coa SD Sarriana e elaboraron unha curtametraxe baseada no comercial What does it mean do something like a girl?.

CURSO ESCOLAR. Benjamín Escontrela tamén avanza que se están deseñando os programas do servizo de conciliación para o curso escolar no Ceip Frei Luis de Granada e na EEI Xela Arias.

O Ceip de Oural podería contar co servizo este ano

O Ceip de Oural podería sumarse a partir do próximo curso á lista de centros escolares que ofrecen servizo de conciliación. Así o avanzou o concelleiro Benjamín Escontrela, quen ve "posibilidades" de que se poida facer efectivo e poñer en funcionamento proximamente.



En conversacións

Escontrela tamén asegurou que xa se puxeron en contacto coa directora do colexio para falar da posta en marcha deste servizo por primeira vez neste centro, ao cal se mostrou favorable. Agora só resta iniciar as conversacións coa Anpa para especificar que horario se adapta mellor ás necesidades das familias.