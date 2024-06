Actividades ao ritmo que marca Xeliña en Sarria

A Escola de Educación Infantil (EEI) Xela Arias de Sarria busca a participación activa dos cativos en actividades que son "moi próximas" ao seu entorno. Isto fai que os seus proxectos estean vencellados con hábitos saudables ou con artes, coma o deste curso que acaba de rematar, e teñan un mesmo condutor, a mascota da biblioteca, Xeliña.

Alba Fernández, directora do centro dende hai dous anos, explica que "Xeliña é quen marca o ritmo das actividades". "Cando imos arrancar algo, facémolo a través dunha caixa do correo que hai en cada aula no cal Xeliña deixa cartas para que se de inicio ás actividades", conta.

Ademais, a directora destaca que a mascota causa furor no alumnado, xa que "cada vez que deixa a súa pegada na caixa do correo emociónanse ao saber que Xeliña lles deu unha novidade para poder facer". Non só arranca unha tarefa, senón que a personaxe tamén "fai trastadas, móvelles as cousas de sitio, manda recomendacións lectoras e deixa libros nas aulas".

Esto entra dentro da filosofía do centro, xa que, comenta a súa directora, "ao ser unha escola de infantil, priorizamos que as actividades se desenvolvan en entornos ou aspectos moi próximos aos cativos". Un exemplo foi o seu proxecto Xogo en arte, onde puideron probar a música, a plástica e outras actividades artísticas.

Unha alimentación saudable

Dende o centro, buscan que os nenos manteñan uns hábitos saudables na alimentación. A través do seu propio invernadoiro cultivan diferentes froitas e verduras, coas cales despois cociñan ensaladas. "Tamén facemos que os cativos poidan participar en todo o proceso, colleitando, cultivando e preparando todo", destaca a directora.

O centro está dentro dun programa no que "ao longo de todo o curso ofrecemos leite e froita fresca a todos os nenos que os queiran tomar", sinala Alba Fernández. Con isto seguen unha liña común nas actividades relacionadas coa alimentación na que fan que os máis pequenos consigan ter uns hábitos saudables na súa vida.

Non só se busca a participación dos cativos, senón tamén das súas familias. Desde o colexio tratan de concienciar a todos os pais de manter a liña da alimentación saudable nos fogares para que sigan collendo uns bos hábitos.

As familias participan na actividade da EEI Xela Arias

A "gran interacción" que hai entre o profesorado e as familias é debido a que "somos un colexio pequeno, o que nos permite recibir aos pais cando veñen buscar aos nenos e poder falar con eles.

O centro fai actividades nas cales os proxenitores poden participar. "Temos datas nas que as familias poden vir a ler un conto ou a falar sobre os seus traballos ou afeccións. Tamén temos retos trimestrais con materiais reciclados, cos que fan un museo na biblioteca", segundo apunta Alba Rodríguez.

O colexio tamén busca mellorar o patio co obxectivo de "poder facelo máis dinámico no pouco espazo que temos", sinala.