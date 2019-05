La Asociación de Comerciantes e Empresarios de Sarria (Aces) pone en marcha una campaña por la que ofrece un servicio de cuidado de niños para los clientes. Estará operativo los sábados del mes de junio.

Unos comercios repartirán bonos entre sus clientes con el fin de que puedan dejar a sus niños en un local de ocio de la villa (40más1Ocio Park) mientras realizan sus compras en los establecimientos del centro comercial urbano (CCU). Con estos vales disfrutarán de una hora gratuita en el local, servicio que está dirigido a niños de 2 a 12 años de edad.

Las familias podrán hacer uso de los bonos los sábados de diez y media de la mañana a una y media de la tarde.

Los negocios en los que se repartirán los vales con las compras son: Carlin, Ultreia, Moncho Moda, herboristería Linva, óptica Malecón, calzados Gayoso y Veiga, Cris Abad, Los Sueños de Uxía, Cactus Rose, Bicarelo, joyería Díaz y mercería Sarillo. Se podrían sumar nuevos establecimientos a la iniciativa, que fue presentada este lunes por el presidente de la Aces, Ricardo Arias.

Coidamos os teus cativos para que ti poidas mercar no CCU de Sarria es el lema de esta campaña, con la que la asociación de comerciantes quiere "premiar a fidelidade dos clientes do CCU, mellorar as súas ofertas, reafirmando a súa lealdade e fidelidade, co propósito de premialos", indicaron desde el colectivo. Con la iniciativa se busca que "as familias poidan realizar as súas compras e o fagan na vila". Se trata de una campaña "piloto" para conocer su acogida, apuntó el presidente de la Aces.

Este colectivo organiza a lo largo del año diversas iniciativas, como en Navidad o coincidiendo con el Día del Padre y la Madre. También promueve todos los años la Sarria Fashion Night y outlets de invierno y verano.

La última campaña en la que participó la Aces fue Días azuis de la Federación Galega de Comercio, la cual finalizó el domingo. Con sus compras los clientes pudieron entrar en el sorteo de tarjetas de 300 y 150 euros para gastar en los negocios tradicionales de Galicia. En toda la comunidad se repartirán un total de 16.200 euros en premios, los cuales se sortearán esta semana.