Aceptada la ayuda del Idae de 3,2 millones en un pleno telemático y con reproches

El Concello de Sarria celebró este martes el primer pleno telemático, en el transcurso del cual fue aceptada la subvención de 3,2 millones de euros para la renovación del alumbrado público y aprobado el reglamento de funcionamiento de los plenos. Ambos asuntos salieron adelante con los votos del grupo de gobierno y el BNG, y en medio de los reproches de PP y PSOE, para quienes se abordaron dos temas sin urgencia cuando lo "prioritario" sería tratar medidas relacionadas con el Covid-19.

La sesión comenzó con una declaración institucional de homenaje a las víctimas de la pandemia y reconocimiento a los trabajadores de los sectores esenciales, tras lo cual el alcalde, Claudio Garrido, defendió que la subvención de 3,2 millones concedida por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (Idae) servirá para "modernizar" toda la red de alumbrado y conseguir un ahorro "de más del 70%" mediante la sustitución de 4.850 lámparas y 320 puntos de control.

Para el nacionalista Efrén Castro se trata de "unha inxección económica importante" que permitirá un "aforro enerxético" en la línea de los "concellos verdes", razón por la cual el BNG anunció su voto a favor de la subvención.

La portavoz socialista, Pilar López, recordó que su grupo tiene presentado un recurso en el juzgado contra la tramitación de esta ayuda. "Non estamos en contra da subvención, pero si da maneira de facer as cousas", argumentó López, quien acusó al grupo de gobierno de querer "privatizar" el servicio del alumbrado.

Los populares también votaron en contra al ver una gestión "oscurantista e pouco ortodoxa". "Imos aceptar unha subvención condicionada e non sabemos cales van ser esas condicións", afirmó su portavoz, José Antonio García, para quien la celebración del pleno extraordinario con este orden del día no tiene justificación. "Despois de dous meses, o que esperaban de nós os veciños neste primeiro pleno sería pór en marcha medidas de apoio e axuda ante o Covid-19. Esa subvención é o principal problema de Sarria nestes momentos con moita xente en Erte e que non sabe se vai abrir os negocios?", se preguntó.

El alcalde, por su parte, se comprometió a convocar una nueva sesión extraordinaria en los próximos días, en cuanto reciba las mociones de los distintos grupos políticos (el PSOE ya presentó una y el PP varios escritos) con propuestas concretas para frenar las consecuencias del coronavirus.

El otro punto del orden del día, referente a la aprobación definitiva del reglamento orgánico del pleno, también recibió el rechazo de PP y PSOE. Dijeron que les resulta restrictivo y que "limita" la posibilidad de abordar temas "importantes" al marcar unos tiempos y un máximo de mociones y preguntas por cada grupo.

El edil de Camiña Sarria José María Escudero fue el encargado de defender este reglamento que, según su postura, "no menoscaba ningún derecho porque los tiempos son más que suficientes".

El BNG coincidió también en la necesidad de establecer unas normas que, en su opinión, harán los debates "máis produtivos".



Polémica por no conectarse el edil socialista

El pleno telemático no estuvo exento de polémica al no conectarse el concejal socialista, Diego López. Según expuso el secretario al inicio de la sesión, el edil acudió al consistorio y le ofrecieron la conexión a través de su teléfono móvil por falta de ordenadores con webcam, rechazando esas condiciones por tener poca batería.



Pilar lópez protestó al entender que el Concello debía facilitarle medios porque había otros ediles conectados desde la sede municipal. El alcalde aseguró que los servicios informáticos se ofrecieron a todos aquellos que tuviesen alguna dificultad y apreció poca voluntad en el concejal.