Los accidentes con el fuso ya se cobraron al menos tres vidas en la provincia

Los accidentes con el apero de tronzar leña conocido como fuso, que va conectado al tractor, se han cobrado la vida de al menos tres personas en la provincia de Lugo en los últimos años. Al último caso, registrado el pasado miércoles en la parroquia de A Cervela (O Incio) con el resultado de un vecino de 44 años fallecido, se suma la muerte de un hombre en Pantón y de otro en O Corgo, ambos de edad avanzada.

Este último suceso es el más lejano en el tiempo. Ocurrió en abril de 2007, pero todavía hoy lo recuerdan los vecinos de O Corgo y Láncara al producirse en la parroquia de Escoureda, limítrofe entre ambos municipios. José González, de 81 años, perdió la vida cuando trabajaba cerca de su casa cortando leña con este apero mecánico conectado al tractor, el cual lo "envolvió", según relataron en aquel momento residentes en la zona.

Dos años más tarde, en mayo de 2009, esta especie de pincho cónico para cortar leña alcanzó a Antonio García, de 75 años y de San Miguel de Eiré (Pantón), ocasionándole el fallecimiento.

El último accidente, que suscitó múltiples muestras de pesar, ocurrió el miércoles en Airexe, en A Cervela, donde pereció José Fernández cuando cortaba leña en el patio de su casa. Los bomberos liberaron su cuerpo y los servicios médicos ya solo pudieron certificar el óbito. El funeral de este vecino, que deja una hija, se celebrará este viernes, con salida a las 17.30 horas desde el tanatorio Madeira de Sarria hasta San Cristovo da Cervela, donde recibirá sepultura.

Su muerte es la segunda de este año en Galicia producida con una máquina para cortar leña acoplada al tractor tras el caso ocurrido en enero en una finca del concello coruñés de Monfero, donde pereció un hombre de 42 años.

Todos estos accidentes y otros que se saldaron sin víctimas mortales pero con heridos llaman a extremar las precauciones con un tipo de maquinaria que entraña riesgos. "É moi perigoso", señala un vecino de la comarca de Sarria, quien evita en la medida de lo posible su uso porque "moita xente foi levando escarmentos" dado que la parte que gira, conectada a la toma de fuerza, lo hace "a 150 revolucións por minuto".

Se trata de un tipo de apero que, según expertos, ya no se encuentra a la venta, pero que todavía está "moi xeralizado" en zonas agrarias y es habitual verlo en viviendas rurales y explotaciones. Su empleo requiere de muchas precauciones, como evitar ropa de manga larga que pueda engancharse y arrastrar al usuario. También existe riesgo de que salgan despedidos trozos de madera y alcancen a alguna persona.

Según indican en un establecimiento especializado en venta de maquinaria, este tipo de fusos eran los únicos que existían hace muchos años para cortar leña para uso doméstico. No obstante, desde hace algo más de una década comenzaron a introducirse en el mercado los astilladores de leña hidráulicos, que incorporan medidas de seguridad. Los fusos "xa non se comercializan", afirman los responsables de este negocio, quienes recomiendan el empleo de maquinaria con sistemas de seguridad y, en todo caso, "non confiarse" y adoptar precauciones.