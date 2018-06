Absueltos los dos acusados de amenazar con una pistola a un vecino en Sarria

SARRIA. El juzgado de lo Penal número 1 de Lugo absolvió a dos sarrianos acusados de haber amenazado a un tercero con una pistola para impedir que declarase como testigo en un caso por estafa. La sentencia entiende que estos hechos no quedaron probados y decreta la absolución de Santiago Cabañas y Alejandro Rodríguez de un delito de obstrucción a la justicia, por el cual el fiscal solicitaba penas de dos años de prisión y multas de 4.200 euros.

Ambos jóvenes, defendidos por Óscar Núñez-Torrón y Carlos Alberto Tejada, fueron denunciados por un tercero, que los acusó de haberse abalanzado sobre él en el barrio de As Insuas el pasado día 14 de abril intimidándole con una pistola «en el cuello» y diciéndole que se fuera de Sarria en un plazo de diez días, «que si no le mataban», todo ello con el supuesto fin de que no prestase declaración en un procedimiento penal por estafa, sin conseguir este objetivo.

La sentencia considera acreditado que ese día se produjo una discusión entre los sarrianos, pero no ve pruebas de que fuese más allá. «Las partes mantienen versiones contradictorias, sin que existan elementos para dar más credibilidad a la declaración del denunciante que a la de los acusados», señala el juzgado, según el cual la supuesta víctima incurrió en «algunas contradicciones en aspectos fundamentales». Por su parte, los acusados manifestaron que no exhibieron ninguna arma ni amenazaron a nadie. Según su versión, el denunciante los paró, les dijo que les «tenía manía» y uno de ellos le replicó que le «dejara vivir». Una vez absueltos se plantean emprender acciones.