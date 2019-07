Absuelto un acusado de un delito de maltrato a un perro en Láncara

La Audiencia Provincial de Lugo ha revocado la sentencia que condenaba a un hombre a la pena de tres meses de prisión por un delito de maltrato animal por golpear a un perro en la playa fluvial de A Pobra de San Xiao (Láncara), ocasionándole la pérdida de la visión casi total en un ojo.

El tribunal considera que existe una "duda razonable" sobre el modo en que sucedieron los hechos, registrados el día 11 de octubre de 2014, a las 13.30 horas, en la playa fluvial de Valdriz.

Según el relato probado, el hombre se encontraba paseando a su perra, de pequeño tamaño, atada por correa, cuando observó que corrían hacia ellos dos perros de gran tamaño, sin bozales y sin correas, "entendiendo que iban en actitud agresiva". Por ello, añade, cogió a su perra en brazos y "solo con la finalidad de apartarles y no causarles daño" golpeó con una vara a un cruce de mastín lesionándolo en el ojo derecho.

El acusado alegó que no quiso causar daños a los perros, aunque la dueña del can herido defendió que no fue un solo golpe sino repetidos y que también le dio a otra perra aunque no le causase heridas. El juzgado entiende que la prueba practicada no es suficiente para la condena en base a la declaración de un testigo.

"Con seguridad solo está acreditado que el acusado al ver que los perros, de gran tamaño, corrían hacia él y su perra, sin bozal y sin correas, entendiendo que iban en actitud agresiva, golpeó con una vara que llevaba al perro cruce de mastín, solo con la finalidad de apartarlos y no de causarles daño, aunque finalmente, a raíz del golpe, el perro tuvo lesiones en el ojo con pequeña catarata y pérdida de la mayoría de su función visual no recuperable", recoge.

No obstante, la Audiencia deja abierta la puerta a un reclamación en la vía civil. "No podemos considerar que la actuación del acusado haya sido injustificada en el sentido exigido por el tipo penal, aunque quizá su acción, generadora de un daño, se haya producido de manera culpable en el sentido exigido por el artículo 1902 del Código Civil, por la intensidad del golpe que le propinó al perro y la zona en que le alcanzó", dice.