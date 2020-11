Absuelta la sarriana que había sido acusada de tirar una sartén a su exmarido

La vecina de Sarria juzgada hace unos días en Lugo acusada de arrojar una sartén a la cabeza a su exmarido fue absuelta del delito de lesiones en el ámbito familiar que se le imputaba al no haber pruebas de tal hecho.

La sentencia únicamente considera acreditado que, el día 8 de abril de 2018, en el domicilio en el que convivían la mujer y su exmarido, situado en el partido judicial de Sarria, y en presencia del hijo menor de ambos, esta comenzó una discusión con su expareja sin quedar probado que en el transcurso de la misma el hombre resultara lesionado por haber recibido el impacto de una sartén.

El juzgado de lo Penal número 2 de Lugo señala que la acusada no declaró y que el exmarido dijo que no se acordaba de lo que había pasado, que sí hubo una discusión con la mujer, pero que no había sido golpeado por ella.

AGENTES. En consecuencia, el juez explica que no existe ningún elemento probatorio que permita aseverar que la acusada agredió a su excompañero ese día. Además, los agentes que declararon tampoco arrojaron luz sobre el caso porque no vieron ninguna lesión en el denunciante. Existe un informe forense pero tampoco un parte médico, de forma que el tribunal entiende que la simple documental no puede constituir prueba de cargo suficiente para destruir la presunción de inocencia.

La sentencia absuelve a la acusada y declara de oficio las costas del procedimiento.

Por este caso, el ministerio fiscal solicitaba para la mujer una pena de once meses de prisión por lesiones en el ámbito familiar, con orden de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima a menos de 200 metros durante el período de dos años. En concepto de responsabilidad civil, pedía también una indemnización de 320 euros.