Abre en Sarria unha pensión inspirada na historia e nos monumentos da vila

Unha nova pensión acaba de abrir as súas portas no bulevar da Rúa da Liberdade de Sarria, inspirada na historia e nos monumentos máis destacados da vila. Os seus 15 cuartos están decorados con imaxes destes lugares de interese e incorporarán un código QR para que o cliente poida obter máis información e, ao mesmo tempo, fomentar o turismo.

Pensión Sarria é o nome deste novo establecemento, promovido por unha empresa local nun baixo de máis de 800 metros cadrados de superficie situado en pleno centro da vila. Conta con seis cuartos dobres con amplos baños e outras nove "tipo apartamento", equipados, ademais, con microondas, neveira ou un sofá cama que aumenta a súa capacidade.

Cada unha destas habitacións foi bautizada cun nome relacionado co patrimonio cultural, histórico ou natural do municipio. Así, os clientes poderán hospedarse na Fortaleza, o mosteiro da Magdalena, a ruta das Aceas, a Escalinata do peregrino ou as igrexas de San Salvador e Santa Mariña, cuxas fotografías locen nos cabeceiros.

Do Camiño de Santiago á Noite Meiga

Outras das denominacións elixidas aluden ao empresario chocolateiro e filántropo Matías López (neste caso cunha foto da Praza da Vila, onde tivo a súa residencia), ao Camiño de Santiago, a Noite Meiga e a San Xoán (representado polo lume dos correfoc). Tampouco faltan as pontes (a da Áspera), as correntes (río Sarria), a natureza, as frechas amarelas (mural de Elías Valiña) ou a habitación Ultreia, identificada co retrato dun peregrino.

Ademais dos dormitorios (un deles adaptado para persoas con mobilidade reducida), a pensión ten unha zona común con baños e máquinas de autoservizo.

Segundo a empresa propietaria, este establecemento arranca a súa andaina "cun prezo competitivo" e orientado tanto ao turista de verán e inverno como aos peregrinos e persoas que acuden a Sarria para traballar ou formarse.

Pretende ser unha opción para un tipo de cliente "que busca descanso na zona centro da vila, con intención de quedar varios días" e coa alternativa dos apartamentos como feito "diferenciador".

Categoría de dúas estrelas e acceso con códigos

Pensión Sarria ten a categoría de dúas estrelas e caracterízase polos accesos automatizados, tanto na entrada principal (non hai recepción no establecemento) como nas habitacións, que abren a través de códigos.

O negocio ve a luz despois de dous anos de tramitacións e obras que executaron na súa práctica totalidade empresas locais, dende o proxecto inicial, deseñado por un arquitecto da vila, ata as fotografías que decoran as habitacións, da autoría de Víctor Formoselle.

Este local vén aumentar a oferta de aloxamento en Sarria, composta por 3.000 camas sumando os distintos tipos de negocios, un número que se explica pola grande importancia do Camiño de Santiago no concello.