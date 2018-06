Unas 250 personas homenajearon en Paradela al portero Diego López

La localidad de Paradela rindió un homenaje en la noche del sábado a su Hijo Predilecto Diego López, una cita que reunió a unas 250 personas.

El evento fue organizado por decimotercer año consecutivo por la peña que lleva el nombre de este portero de Paradela. El guardameta estuvo acompañado por sus familiares, entre los que estaban su esposa, Iria Otero; sus hijas Zoe, Bianca y Flavia, y sus padres. Tampoco faltaron vecinos de toda la comarca de Sarria, así como amigos y aficionados procedentes de otros puntos.

El portero del Espanyol aseguró que le continúa "emocionando como o primeiro día" ver reunida a "tantísima xente" en esta cena. "Síntome un privilexiado de poder compartir esta noite con todos vós e poder presumir de ter tanto apoio de todos os veciños de Paradela, concello, comarca, provincia de Lugo, Galicia e de xente que se despraza de fóra", manifestó Diego Lopez durante el homenaje.

El portero de Paradela dijo ante sus vecinos que "con ilusión en esforzo espero poder seguir xogando na mellor liga do mundo"

El guardameta recordó las lesiones de la última temporada, que fueron "momentos duros e difíciles, pero hai que seguir sendo optimista de cara ao futuro". "Con ilusión e esforzo espero poder seguir xogando na mellor liga do mundo", añadió. Todo ello, dijo, gracias al apoyo y la fuerza de su familia, "parte fundamental e imprescindible" de su vida, y que sumó en los últimos meses un nuevo miembro, Flavia. También mostró su agradecimiento a sus amigos, "que me siguen alentando e a tanta xente que me apoia".

Durante la cena también intervino el presidente de la peña Diego López, quien mostró su agradecimiento al futbolista por su predisposición a que la cena sea posible cada año y su colaboración con la entidad.

Aprovechó también para felicitar al portero y a su esposa por el nacimiento el pasado mes de abril de su tercera hija. En cuanto al ámbito deportivo, destacó la capacidad "de traballo, esforzo e superación" del guardameta tras dos "importantes contratempos en forma de operación e lesión". "Soubo repoñerse e deleitarnos con destacadas actuacións no terreo do xogo", añadió.

Tras las intervenciones tuvo lugar la cena, la cual se celebró en una carpa habilitada para la ocasión en el campo de la fiesta de Paradela. Posteriormente se sortearon varios regalos. La fiesta se cerró con música y con el deseo, como dijo Diego López en su intervención, de seguir compartiendo el próximo año esta cena para "falar, rir e divertirse".