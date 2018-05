Unos 150 músicos de 7 formaciones llevan los cantos de taberna a O Incio

O INCIO. El municipio de O Incio estuvo el sábado de celebración durante toda la jornada al acoger la Festa dos Avós e da Familia, con más de 480 asistentes, y la segunda edición del certamen de cantos de taberna. Este último contó con la participación de siete grupos formados por unos 150 músicos.

La vigesimoctava edición de la fiesta de los mayores, organizada por el Ayuntamiento, tuvo lugar en el pabellón polideportivo del colegio Ricardo Gasset. El evento arrancó con una misa, tras lo que se celebró una comida. El ágape reunió a vecinos de todas las parroquias, así como a un grupo de mayores de la residencia de la capitalidad municipal.

El Concello que preside Laura Celeiro homenajeó a los dos vecinos de mayor edad, los centenarios José Gallego González (natural de Sirgueiros y residente en el geriátrico) y Dominica López Aira (Goimil). También honró al matrimonio formado por Domingo Antonio Fernández Díaz (90 años) y Jovita Fernández Pérez (85 años) al celebrar el sábado sus 63 años de casados. Además, entregó un obsequio a María Luisa López, de 64 años y vecina de Veiga de Arriba, al estar de aniversario.

Durante el evento todos los asistentes tuvieron un regalo, una gorra, y se sortearon varios obsequios. Por la tarde hubo animación y juegos para los niños y actuó Paco da Ferrería.

La fiesta se trasladó después a ocho establecimientos hosteleros del municipio con el certamen de cantos de taberna, organizado por la asociación cultural As Xeitosas en colaboración con el Ayuntamiento, la Diputación Provincial de Lugo y el colectivo Terra Brava. En esta ocasión se dieron cita los grupos Somontanos, Os Corenta e Chinco Boys, La Unión, Os do Trece, Son do Mao, Os Trastiños e Contrabaixos. Este último se encuentra formado por niños del concello de O Incio.

Los grupos proceden de este municipio, A Pobra do Brollón, Sarria, Lugo o Bóveda, que llenaron de música los locales Hermida Rural de Eirexalba, Veva de Foilebar, Millara de Lebón, Campo y Benigno de O Val do Mao, y Paradis Rural, Togu y Saraiba de A Cruz. El certamen finalizó con la entrega de unos regalos a las formaciones y unos pinchos en el mercado ganadero.