TRIACASTELA. Los propietarios de la casa de turismo rural de la parroquia de Lamas do Biduedo (Triacastela) que se vio afectada por un incendio tratan de regresar poco a poco a la normalidad. «O susto aínda tardará en marchar porque ver a casa arder... Xa pensamos que nos ardía todo», señala José Antonio Jato García, el dueño de Casa Xato, la cual se ubica en pleno Camino de Santiago.

Este y su familia comenzaron a limpiar y arreglar los desperfectos del incendio, ocurrido en la mañana del pasado domingo. El afectado recuerda que vieron salir humo de la cubierta y al tratar de llamar a los servicios de emergencia «xa non funcionaba o teléfono porque foi o primeiro que ardeu». «Saímos berrándolle ao veciño de enfronte e xa chamou el», relata el hombre, quien reside en la vivienda con su esposa, su hijo, su nuera y su nieto, de corta edad.

Cree que el fuego se pudo iniciar en un router de conexión a internet, el cual se encontraba en el fayado del inmueble. «As chemineas están recubertas de ferro e penso que non puideron ser. Sería o router, ardeu todo e non quedou rastro, nin os cables. Estaba en contacto coa madeira e prendeu. Agora non o volveremos colocar onde a madeira, poñerémolo nunha parede, en pedra», señala el propietario, quien recuerda que habían renovado el aparato el pasado mes de diciembre al averiarse el anterior por una tormenta.

Según explica el afectado, junto al router había una mesa con sábanas y antiguos libros escolares de sus hijos y fueron alcanzados por el fuego. Las llamas se extendieron por el tejado y destrozó la mitad de la cubierta.

En la techumbre «había moitísimo lume». «Había unhas chamas que Deus meu!. O lousado fundiuse en dez minutos. Era en madeira que levaría na casa séculos e arde coma gasolina», dice. Con las temperaturas que se alcanzaron hasta «desoldouse unha tubería de auga de cobre, vertía e tivemos que cortala», añade.

COLABORACIÓN. Vecinos con cisternas, bomberos del parque comarcal de Sarria, GES de Becerreá y carrocetas de los concellos de As Nogais y Pedrafita do Cebreiro participaron en las labores de extinción, a los que los propietarios agradecen su trabajo. También destacan la labor del Ayuntamiento, que ayer envió a dos operarios para colaborar con la familia en las labores de desescombro de la casa para que hoy mismo puedan comenzar los trabajos de reconstrucción del tejado. En la jornada de ayer los dueños también se encargaron de limpiar el agua empleada en la extinción y que se filtró al interior de la casa «porque se botou moita para apagar o lume», pero que no llegó a provocar desperfectos importantes.

«Foi o mínimo, para o que puido ser», apunta José Antonio Jato García, quien hace cerca de cuatro años perdió a un hermano que fue tiroteado en una finca de su propiedad en Venezuela.

El incendio también dañó el suministro eléctrico, aunque este pudo ser reparado en la misma tarde del domingo. Por ello, los propietarios finalmente ya pudieron dormir en la casa y no fue necesario que pernoctaran en hogares de familiares, pues sus habitaciones no se vieron dañadas.

«Queremos amañar canto antes», señala el hombre, quien espera que esta misma semana puedan finalizar las obras de renovación de la cubierta destrozada, tras lo que podrán reabrir el bar, en el que también dan comidas. Por su parte, el alojamiento no estará en funcionamiento hasta el mes de abril, cuando comienza la temporada alta en el Camino de Santiago.

El vecino afirma que fue una suerte que el incendio se produjera por la mañana porque «se chega a ser de noite ao mellor non nos enteramos e prendía máis». También permitió salvar la casa contar con una placa de cemento, lo que impidió que se extendiera al resto de dependencias del inmueble, indica el hombre.

Según explica, la vivienda tiene «uns 400 anos» de antigüedad y hace 25 años abrieron la casa de turismo rural, uno de los primeros establecimientos de este tipo del municipio de Triacastela e incluso de la provincia. Entonces fue restaurado el interior del inmueble, en el que disponen de bar, comedor, seis habitaciones para clientes y las dependencias de la familia.