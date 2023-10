Uxía, de Enredadas: "Somos mulleres fortes e con personalidade propia"

Enredadas é un grupo que mestura alalás, flamenco, xota e habaneiras. Unha combinación entre Uxía, Carmen París, Ugía Pedreira e Martirio, catro voces que aúnan un repertorio de músicas rexionais extraído das traxectorias e o imaxinario destas veteranas damas da canción.

O grupo pode definirse como unha máxica conxunción de meigas. Como sinala Uxía (Mos, 1962), as súas actuacións teñen a sorpresa e a reivindicación feminina como elementos de referencia, algo do que se senten orgullosas. Actuarán este domingo 8 de outubro na Praza de Santa María ás 21.00.

Como xurdiu este proxecto e quen as enredou nel?

Eu son unha enredadora nata (ri). Todo comezou nun concerto que nos encargou a Deputación de A Coruña. Non tiña visos de continuidade, pero gustounos tanto a experiencia que decidimos seguir para adiante.

Que diría que as une? Porque interpretan estilos musicais moi dispares.

Únenos a liberdade, a curiosidade, e a capacidade de reinventarse. Empregamos tamén o humor e a transgresión, creo que é importante o feito de que sexamos mulleres fortes e con personalidade propia.

Enredadas plantexa unha ponte entre varias músicas do Estado, un punto de encontro e entendemento entre diferentes, non cre?

Iso é o que reivindicamos, algo que é necesario. A música é a ferramenta máis poderosa para lograr esa unión desde a diversidade.

Diría que a unión fai a maxia, ademais da forza?

Si, por suposto. Creo que xuntas logramos momentos máxicos, nós vivímolo en cada un dos concertos. Ás veces non é tan doado ver catro mulleres que se queren, que se complementan e que se respectan. Enredadas tamen é unha especie de refuxio para nós, onde compartimos as nosas inquedanzas e os nosos medos. Podemos sentirnos fortes e ao mesmo tempo, vulnerables.

Son catro mulleres empoderadas. Hai tamén un compoñente reivindicativo en Enredadas?

Si, o grupo é unha reivindicación do poder feminino, das voces das mulleres. Esta agrupación permítenos avanzar sempre desde a unión e o respecto mutuo.

Que destacaría da arte das súas compañeiras?

De Carmen París, a garra e a forza. Con respecto a Martirio, diría que ten o poder extraordinario da interpretación, é unha das artistas máis fondas e que máis senten o que cantan. E Uxía Pedreira pode dicirse que é unha auténtica forza da natureza.

A do San Froilán é unha data moi especial para nós. É unha das festas máis fermosas e populares de toda Galicia"

Tocan todos os estilos nos seus concertos: a xota, a copla e mesmo o folclore galego.

Queremos que nas actuacións esté sempre presente a novidade, imos facendo as máximas combinacións posibles ata que non quede ningunha. Non quero desvelar demasiado, xa que é interesante que a xente vaia ao concerto a deixarse sorprender.

Como afrontan a súa actuación no San Froilán?

Vai a ser unha das datas máis especiais para nós, pois é unha das festas máis populares e fermosas de Galicia. Quen o viviu algunha vez, ben desde as rúas de Lugo ou desde os escenarios, sabe que é algo que sempre permanece na memoria. Ademais, tocaremos o Día das Mozas, un dos máis especiais e que nos vén como anel ao dedo.