Todos los amigos se llaman Froilán

El San Froilán 2023 echa este miércoles a andar oficialmente cargado de actuaciones musical, todas gratuitas, en lo que ya se ha convertido en una seña de identidad, como el desfile de ganado o los trajes regionales del Domingo das Mozas. Y los encargados de romper la fiesta serán los madrileños de Carolina Durante, que por una noche podrán cambiar el nombre de todos sus amigos que se llamaban Cayetano en su canción más conocida por el no menos connotativo Froilán.

El grupo, convertido ya en referencia de la música indie, está citado para el concierto de referencia del día en la Praza Horta do Seminario a las 22.00 horas, pero antes y después hay música programada como para convertir la tarde-noche del miércoles en víspera de nada. Por no desplazarse muy lejos, en el mismo escenario y como teloneros, actuarán a las 21.00 horas Berta Franklin, un producto de la música de proximidad que ya ha paseado su amalgama de sonidos, "desde el soul y la psicodelia hasta la new-wave y rock actual", según explican ellos mismos, por los palcos de festivales como el Caudal Fest, PortAmérica, Osa do Mar o FaCeLa Fest.

Santa María

De telonero a telonero, a las 20.00 horas regresa a la Praza de Santa María Moondanal. Guillermo Abraldes, Pablo Díaz, Benjamín Mera y Paco Iglesias resucitan esta mítica banda de hace dos décadas en Lugo para dejarle el ambiente caldeadito a Lou Marini & Red House Revival. Blues y rock clásico al cargo de algunos de los músicos nacionales con mejor trayectoria y liderados por el saxofonista original de los míticos Blues Brothers.

Pero la primera noche del San Froilán, víspera del patrón, promete cumplir como el homenajeado merece. Será a las 23.00 horas cuando en Santa María, plaza custodiada por los vinos y por Clérigos, comience a sonar Triquell, nuevo exponente de la música urbana catalana salida. Un artista salido de la televisión que da nombre a un grupo que se maneja en unos registros tan variados que esquiva cualquier catálogo.

Pero, para los que todavía no hayan tenido suficiente, habrá prórroga. Empezará a las 00.30 horas en la Praza da Soidade, justo lo único, soledad, que La Duendeneta no puede prometer: festa rachada a cargo de DJs a bordo de una furgoneta reconvertida en discoteca móvil sin otro objetivo de prolongar la diversión hasta que los cuerpos aguanten o lleguen los comandantes y manden parar.

Cuatro horas sin descanso con Yaser, Leivas, Chousa y Frisco & Marcos Peón

El primer día de San Froilán llega en plan exigente para los cuerpos que pidan fiesta. Por si no bastaran los conciertos señalados, a los que se unen también los pasacalles, se ha programado una cita especial para los amantes de la música electrónica.

Se trata del Electronic Lucus Fest, que llega a su cuarta edición con la intención de convertir A Mosqueira en una enorme pista de discoteca desde las 21.30 hasta pasada la 1.30 del día siguiente.

La mejor música electrónica llega encapsulada en cuatro pastillas para curar todos los males: Yaser; Hugo Leivas; Juan Chousa y, por descontado, Dj Frisco & Marcos Peón, fundadores del festival y que llegan con varios números uno con sus últimas producciones, además de consolidarse como dos de los DJs más importantes de Galicia. En los últimos meses, recuerdan estos dos creadores, sus tracks fueron pinchados por grandes DJs internacionales.