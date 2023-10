José María Fernández Díaz dice que es un "feriante de cuna". Y lo es literalmente: nació en la feria de Campolongo, en Pontevedra, y con solo unos meses vivió su primer San Froilán. En el ferial le llaman Chemita y forma parte de una saga familiar de larga tradición que hoy dirige su padre. Toda la familia trabaja en el negocio y al unísono proclaman un "somos espartanos" para explicar su entrega a una vida "dura".

Chemita creció en la feria y nunca dudó de que esa iba a ser su vida. Cuenta que con doce años tomó la decisión en firme de seguir vinculado al negocio familiar. Sin embargo, tiene muy claro que ese no es el futuro que quiere para sus hijos. Tiene tres y dice que les da la opción de ser lo que quieran, pero no feriantes.

A San Froilán Chemita viene con el Jumpy, una atracción que su padre fue a comprar a Alemania hace ya más de dos décadas y que sigue encantando al público. "Aquí puede montar todo el mundo. Los niños a partir de un año ya pueden subir y hasta los cien años no hay límites", cuenta. A centenarios, en realidad, no ha llegado a subir, confiesa, pero de sesenta y pico sí que tiene clientes.

Este feriante conoce el San Froilán al dedillo y lo vive de una forma muy particular, porque dice que en la feria todos son como familia. La unión es importante en una vida que es exigente, porque el feriante lo es veinticuatro horas y no hay desconexión posible.

En esta familia dicen que lo bueno es el público, que en San Froilán es por lo general estupendo, aunque a veces hay que echar mano de las dotes de un buen relaciones públicas, cuenta.

Y como prueba de que esa no es una actividad convencional, que ahí no cabe bajar la verja y olvidarse, está el hecho de las muchas habilidades que hay que tener para que todo funcione como es debido. "Aquí hay que saber de todo y haces de ingeniero, de electricista, mecánico, fontanero...", dice mientras concentra su atención en el montaje de la atracción. Añade que de no tener capacidad para llevar bien el mantenimiento de cada atracción "tendrías que gastar lo poco que ganas en que te haga otro el trabajo".

De hecho, ese trabajo de puesta a punto es continuo y es a lo que él dedica todo el invierno, una época en la que su padre, Chema, para complementar ingresos, coge un tráiler y se pone a hacer rutas internacionales como camionero.

Chemita es una parte esencial del presente de un negocio que empezaron sus bisabuelos. Al San Froilán ya venían sus abuelos y hoy toda la familia forma parte de la feria y de una forma de vida.

Al San Froilán vienen con el Jumpy, un puesto de garrapiñadas y otro de motos. Pero, en realidad, la familia tiene varias atracciones más, como camas elásticas, hinchables o penalties, entre otras. Pero no llevan todas a cada feria a la que acuden. En realidad hay un pacto no escrito entre feriantes que sigue la regla de come y deja comer, de manera que uno no lleva camas elásticas, por ejemplo, a una feria en la que ya hay bastantes montadas.