El principal concierto del programa en el día del patrón correrá a cargo de otro patrón: el de la guitarra y el son cubano. Elíades Ochoa traerá a Horta do Seminario, a partir de las diez de la noche, su espectáculo 25 años de Buenavista Social Club, con el que conmemora el disco con el que ganó su primer Grammy. Aquel álbum mítico contaba con la participación de varias estrellas de la música cubana como Juan de Marcos, Rubén González, Raúl Planas, Compay Segundo, Pío Leyva, Ibrahim Ferrer, Manuel Licea Puntillita, Manuel Mirabal El guajiro, además de los americanos Ry y Joachim Cooder.

Ese LP, por el que obtuvieron, además, varios discos de oro y platino, tuvo una segunda vida después del estreno del documental que Wim Wenders rodó en Cuba sobre el proceso de grabación. Sin embargo, para el público más joven una referencia más próxima podría ser la de que Ochoa es el artista que colabora con C. Tangana en Muriendo de envidia, del álbum El madrileño. Cualquiera de ellas es buena prueba de que el brillante guitarrista es garantía de un rato animadísimo.

Shego, la banda punk madrileña integrada por Maite Gallardo Alba, Raquel Cerro Machuca, Irene Garrido y Aroa Elvira Delgado, amigas antes que compañeras de grupo, abrirá fuego en Santa María a partir de las 21.00 horas con temas de su primer trabajo Tantos chicos malos y tan poco tiempo. Darán el relevo a Dupla, un dúo alavés que se define como "una banda de música urbana creada en un entorno rural" y que estarán en el escenario a partir de las 23.00 horas

A los que estén buscando animación callejera no les faltará a lo largo del día. A partir de las 12.00 horas comenzarán los pasacalles, como Os Trastiños do Castelo por Albeiros y As Gándaras o el concierto de Airiños de Orbazai en Santa María.

Del doom metal al hard rock

Los amantes de sonidos fuertes tendrán su punto de referencia en A Mosqueira, en cuyo escenario se presentarán dos propuestas diferentes. A las 20.00 horas le tocará el turno a Monsters Flesh, una banda de doom metal que conquistará a los aficionados al género.

El doom metal es una derivación del heavy metal con riffs graves y voces limpias. A las 21.30 le tocará el turno a Madame Rachel, un grupo lucense de "hard rock enérgico", como se definen ellos mismos.

La Verbena Galega D’antes, que tendrá lugar a las seis en la Praza Maior, contará con la actuación de Airiños da Freba y Bailadores de Oxeito, cantos de ciego, concurso de forzudos y forzudas y un taller abierto para aprender bailes de la verbena.