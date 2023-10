Viva Belgrado es una de las bandas más influyentes del underground español desde hace más de una década. Sus letras, inquietas y desgarradoras, han llenado las salas de conciertos y festivales de todo el territorio español.

Tras cuatro años de silencio, el grupo liderado por Cándido Gálvez (Córdoba, 1990), llega este miércoles 11 de octubre a la Praza de Santa María (23.00 horas) dispuesto a arrasar las patronales fusionando la intensidad y emotividad que caracteriza sus actuaciones en directo.

¿Cómo definiría Viva Belgrado ante alguien que no les ha escuchado nunca?

Diría que somos un grupo de rock alternativo sin complejos: hay pasajes muy pop, algún guiño flamenco y por supuesto mucha energía y contundencia.

Sacaron su último disco, Bellavista, hace cuatro años. Siendo el más variado de su discografía, ¿les ha abierto a más público o recibieron más críticas?

Quizá cuando lanzamos Más triste que Shinji Ikari como single sí hubo algunas críticas por parte de un público que no esperaba un viraje tan pop. No obstante, creo que el disco en su conjunto es bastante fiel a nuestras raíces, pero aportando un plus de apertura a otros estilos. En general, el baremo a nivel de público fue muy positivo. Es un álbum que nos ha abierto muchas puertas.

El hecho de provenir de un mundo como el del hardcore les plantearía algunas dudas. ¿Sintieron que traicionaban algunos principios sobre los que se cimentaron los comienzos del grupo?

Siempre hemos hecho lo que nos ha apetecido y nos ha latido en cada momento. Creo que el fan que de verdad entiende a Viva Belgrado, lo respeta. Además, traicionar los principios sobre los que se cimienta la banda sería precisamente hacer lo contrario: preocuparnos por lo que pensará el público y dejar de hacer lo que nos emociona.

Se trata de un disco en el que hablan de tocar fondo. ¿Las mejores canciones surgen en los peores momentos?

Quizá antes sí teníamos esa visión más romántica del proceso creativo. En mi caso, cuando estoy en un mal momento, trabajar es complicado. Así que diría que simplemente se trata de un ejercicio de estilo. Las canciones son un ejercicio estético y nosotros jugamos a este, que implica utilizar una narrativa muy derrotista.

Bellavista es un disco muy completo, pero también melancólico y lleno de decepción. ¿Es un desencanto personal o generacional?

Inevitablemente hay mucho de personal, pero creo que las personas que compartimos un contexto social acabamos sintiendo cosas muy parecidas, por mucho que vivamos en nuestra burbuja. De cualquier modo, creo que la melancolía y la decepción son sentimientos generalizados entre las personas de nuestra edad.

Han girado por 27 países. ¿Cuál es en el que el público vibra más con ustedes?

Cada territorio es diferente: en España y Latinoamérica la gente se involucra más por la conexión a nivel lírico; en Alemania y Japón, por ejemplo, el público es más frío pero al final de cada canción puedes notar lo pendiente que está de la actuación y su respeto. En Rusia los conciertos fueron una absoluta locura con el público bailando y tirándose al escenario durante todo el concierto.

¿Cómo afrontan su actuación en Lugo?

Siendo una banda tan de nicho nos hace mucha ilusión que se interesen en nosotros desde este tipo de festejos. Haremos lo que mejor sabemos hacer: hablar poco, tocar mucho y con mucha intensidad.